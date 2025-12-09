Oslo, Noruega. Una conferencia de prensa planeada para el martes por la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue cancelada tras un retraso de varias horas, un día antes de la ceremonia de entrega del premio en Oslo.

Machado, quien apareció en público por última vez hace 11 meses, tenía previsto realizar la conferencia de prensa tradicional del laureado el día antes de la ceremonia formal de entrega del premio. Pero el evento programado para el mediodía se retrasó sin explicación, hasta que el Instituto Nobel Noruego dijo tres horas después de la hora programada que “no tendrá lugar hoy”.

“María Corina Machado ha manifestado en entrevistas lo difícil que será el viaje a Oslo, Noruega”, indicó el instituto en un correo electrónico. “Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”.

El instituto no especificó si la conferencia de prensa se llevaría a cabo en otro momento.

El portavoz de Machado no respondió de inmediato a las preguntas sobre la ubicación de la líder opositora y su asistencia planeada a la ceremonia del miércoles.

La victoria de la mujer de 58 años por su lucha para lograr una transición democrática en su nación sudamericana fue anunciada el 10 de octubre, y fue descrita como una mujer “que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

Machado ganó la elección primaria de la oposición y tenía la intención de postularse contra el presidente Nicolás Maduro en la elección presidencial del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse para el cargo. El diplomático retirado Edmundo González ocupó su lugar.

El período previo a la elección del 28 de julio de 2024 vio una represión generalizada, incluidas descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. Eso aumentó después de que el Consejo Nacional Electoral del país, que está lleno de leales a Maduro, declarara al titular como ganador a pesar de la evidencia creíble en contrario.

González solicitó asilo en España el año pasado después de que un tribunal venezolano emitiera una orden de arresto en su contra.

Mientras tanto, Machado se ocultó y no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue detenida brevemente tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela. Al día siguiente, Maduro asumió su tercer mandato de seis años.