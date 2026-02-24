La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no hay “ningún riesgo” para la seguridad de los visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026 a Guadalajara, epicentro en los últimos días de la violencia en el país tras la muerte del capo del narcotráfico ‘El Mencho’.

“Todas las garantías, ningún riesgo”, aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, después de que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte en una operación militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un pueblo al sur de Guadalajara.

Los recientes incidentes también han dejado a varios turistas varados, mientras bloqueos de carreteras y enfrentamientos armados dificultan el desplazamiento dentro del área metropolitana de Guadalajara. Esto ha generado cuestionamientos sobre la seguridad durante el Mundial de Fútbol 2026 y sobre si el gobierno mexicano podrá mantener el control de la situación mientras se celebren los juegos.

El Mundial de Fútbol 2026 se disputará del 14 de junio al 14 de julio, y Guadalajara será una de las sedes principales del torneo.