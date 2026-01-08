La nueva líder del régimen chavista en Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este martes al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El nombramiento fue informado en un mensaje en Telegram por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien indicó que González López sustituye en el cargo de la Guardia de Honor al mayor general Javier Marcano Tábata.

El cambio se realiza luego de que Rodríguez fue juramentada ante la Asamblea Nacional (AN,Parlamento), atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, realizada por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Ñáñez afirmó que Rodríguez “expresó su reconocimiento” al militar por “la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones”.

Asimismo, dijo el ministro, la presidenta encargada ratificó su confianza en la “trayectoria y vocación de servicio” de González López, quien fue ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016, y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre abril de 2019 y octubre de 2024.

“Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República”, agregó Ñáñez.

¿Quién es Gustavo González López?

El general Gustavo González López fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política del régimen, durante dos periodos: entre 2014 y 2018 y luego de abril de 2019 a octubre de 2024.

También fue ministro de Relaciones Interiores (2015-2016) y consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia.

Organizaciones internacionales y de derechos humanos han señalado en el pasado a González López por presuntos abusos durante su gestión en el Sebin, lo que derivó en sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

De acuerdo con el medio independiente venezolano Efecto Cocuyo, el general está incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.