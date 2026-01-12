La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que tuvo una “muy buena conversación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron el “respeto a las soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, en medio de la tensión por la amenaza de ataques terrestres a los carteles en México.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, señaló la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales. EFE

En su mensaje, acompañado de una fotografía junto al canciller, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; y Roberto Velasco, coordinador de la política para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que la “colaboración y cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”.

El intercambio se produce ante la tensión bilateral marcada por los retos compartidos en materia de seguridad fronteriza, migración y combate al narcotráfico, así como por la relevancia estratégica de la relación comercial entre ambos países, principales socios bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además, sucede días después de que Trump amenazase con un ataque terrestre a México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino y, a poco más de una semana de la intervención militar en Venezuela, donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico y otros delitos.

Desde el inicio de su Gobierno, Sheinbaum ha reiterado que la relación con Estados Unidos se basará en “la cooperación, pero sin subordinación”, mientras que Trump ha insistido en reforzar las acciones contra el tráfico de drogas hacia su país, especialmente de fentanilo.

La presidenta mexicana no ha ofrecido más detalles sobre acuerdos concretos derivados de la conversación, aunque se espera que más tarde, durante su conferencia matutina, aborde el tema.