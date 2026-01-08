El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó el jueves un proyecto de ley que podría reducir la condena de 27 años de prisión de su predecesor, Jair Bolsonaro, por el fallido intento de golpe de Estado de 2023 liderado por el exmandatario de extrema derecha.

Lula, quien ya se había comprometido a bloquear la propuesta, anunció la decisión durante una ceremonia en el palacio presidencial en Brasilia, la capital. La decisión se produjo en el tercer aniversario de los disturbios protagonizados por los partidarios de Bolsonaro que destruyeron edificios gubernamentales y contribuyeron a la acusación contra el expresidente.

El Senado aprobó el proyecto de ley en diciembre. El Congreso brasileño podría anular el veto de Lula, pero los analistas consideran que sería una medida arriesgada para los legisladores de cara a las elecciones generales de octubre. El presidente izquierdista de 80 años es actualmente el favorito en una probable contienda con el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente.

“No tenemos derecho a olvidar nuestro pasado. Por eso no aceptamos dictaduras, ni civiles ni militares”, dijo Lula a los miembros de los tres poderes del Estado durante la ceremonia. “El 8 de enero está marcado en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia. Es una victoria contra quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, ignorando la voluntad popular expresada en las urnas”, agregó.

Lula ganó por estrecho margen su tercer mandato contra Bolsonaro, quien posteriormente fue declarado inelegible para postularse hasta 2030 por abuso de poder durante la campaña electoral. En noviembre, el expresidente comenzó a cumplir su condena por intento de golpe de Estado, lo que extiende su inhabilitación hasta 2033. Hay otros casos pendientes contra él.

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y el presidente del Senado brasileño, Davi Alcolumbre, no asistieron a la ceremonia. Los partidarios de Bolsonaro también destruyeron parte del Congreso durante los disturbios de 2023, a menudo comparados con el asalto al Capitolio por parte de los votantes del presidente estadounidense Donald Trump un año antes.

Si Lula no hubiera vetado el proyecto de ley, el cargo de intento de golpe de Estado se habría absorbido en otro cargo, lo que reduciría la pena de prisión de Bolsonaro. Otros condenados relacionados con el juicio por el golpe de Estado podrían haber visto reducidas sus penas de prisión en dos tercios.

Los abogados de Bolsonaro han instado a las autoridades a que le concedan arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud. Ha estado entrando y saliendo de hospitales desde que fue apuñalado por un hombre que padecía una enfermedad mental durante la campaña electoral de 2018.

Ni el expresidente ni sus abogados han hecho comentarios sobre la decisión de Lula.