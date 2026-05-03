Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Un presunto brote de hantavirus en un crucero en el océano Atlántico ha causado la muerte de tres personas y ha enfermado a por lo menos otras tres, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) el domingo.

La OMS detalló en un comunicado a The Associated Press que la investigación continúa en curso, aunque ya se confirmó al menos un caso de hantavirus.

El hantavirus, presente en todo el mundo, se transmite por contacto con la orina o las heces de roedores infectados, en su mayoría ratas o ratones. Aunque poco frecuentes, este tipo de infecciones pueden transmitirse entre personas y pueden provocar una enfermedad respiratoria grave, indicó la OMS.

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No existe un tratamiento específico ni una cura, pero la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

La agencia de salud de la ONU indicó que uno de los pacientes se encuentra en cuidados intensivos en un hospital sudafricano y añadió que trabaja con las autoridades para evacuar del crucero a otros dos pasajeros con síntomas.

“Se llevan a cabo investigaciones detalladas, incluidas más pruebas de laboratorio e investigaciones epidemiológicas”, señaló la OMS. “Se ha brindado atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. También se lleva a cabo la secuenciación del virus”.

La OMS no identificó la embarcación, pero reportes de medios sudafricanos señalaron que el brote ocurrió en el crucero MV Hondius cuando navegaba de Argentina a Cabo Verde, frente a la costa de África occidental.

El sitio global de rastreo marítimo MarineTraffic identificó la embarcación como un crucero de pasajeros con bandera neerlandesa. Ubicó a la embarcación atracada el domingo en Praia, la capital de Cabo Verde.

Medios sudafricanos, citando declaraciones del portavoz del departamento de salud de Sudáfrica, Foster Mohale, dijeron que la primera víctima, un hombre de edad avanzada, murió en el barco. Su esposa falleció posteriormente en un hospital sudafricano, dijo Mohale.

El hantavirus fue noticia el año pasado después de que la esposa del fallecido actor Gene Hackman, Betsy Arakawa, perdió la vida por una infección de hantavirus en Nuevo México. Hackman murió una semana después en su casa.