El principal aeropuerto de Haití cerró temporalmente el lunes mientras las pandillas intentaban tomar control, informó la embajada de Estados Unidos, el mismo día en que se esperaba que un nuevo primer ministro interino asumiera la dirección de un país enfrentando un aumento de la violencia.

Se desataron tiroteos entre pandillas y la policía en partes de la capital Puerto Príncipe, con oficiales fuertemente armados agachándose detrás de muros mientras los civiles corrían aterrorizados. En otros barrios de clase alta, las pandillas incendiaron hogares.

La embajada de Estados Unidos en Haití emitió una advertencia de viaje indicando que el aeropuerto de la ciudad estaba cerrado debido a “esfuerzos liderados por pandillas para bloquear el viaje hacia y desde Puerto Príncipe que pueden incluir violencia armada, y alteraciones en carreteras, puertos y aeropuertos”.

Esto ocurre tras informes de que pandillas dispararon contra un vuelo de la aerolínea Spirit y fotos compartidas con The Associated Press de agujeros de bala en el avión, aunque AP no pudo confirmar inmediatamente el incidente con las autoridades.

La agitación llega un día después de que un consejo destinado a restablecer el orden democrático en la nación caribeña destituyera al primer ministro interino, Garry Conille, quien estaba en desacuerdo con el consejo, reemplazándolo por el empresario Alix Didier Fils-Aimé. El consejo ha estado marcado por luchas internas y recientemente tres miembros fueron acusados de corrupción.