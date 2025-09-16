Este miércoles 17 de septiembre, Christian Brueckner, principal sospechoso en la desaparición y presunto asesinato de la niña Madeleine McCann en 2007, quedará en libertad tras cumplir su condena por abuso sexual a una mujer de 72 años.

El alemán, de 48 años, fue vinculado con el caso de Madeleine McCann en 2020, luego de comprobarse que estaba en el mismo lugar de la menor el día de su desaparición.

Brueckner, quien niega cualquier implicación con el caso y rechazó ser entrevistado por la policía de Scotland Yard, cuenta las horas para quedar en libertad.

Por su parte, el fiscal alemán Hans Christian Wolters lanzó una alerta sobre Christian Brueckner, a quien ha resaltado como un hombre “fundamentalmente peligroso”.

Christian Brückner cumple una condena en una prisión de Alemania. (AP)

El fiscal aseguró que tras ser evaluado por un psiquiatra, se podría esperar que Christian Brueckner “cometa nuevos delitos sexuales”.

“No ha recibido ninguna terapia ni tratamiento similar en prisión, lo que significa que, desde nuestro punto de vista, debemos suponer que reincidirá”, afirmó.

Las nuevas líneas de investigación en el caso de Madeleine McCann

Tras conocerse la libertad de Christian Brueckner, las autoridades aseguraron que se investiga si Madeleine McCann fue secuestrada por una red de pedófilos.

Un exfuncionario belga, que dirigió la investigación sobre el asesino y abusador de menores Marc Dutroux, aseguró que una banda de traficantes podría estar vinculada a la desaparición de Madeleine McCann.

Marc Verwilghen, quien fue ministro de Justicia de Bélgica durante tres años, dijo a The Sun: “Cuando me enteré del caso, tuve una sensación de deja vu, porque inmediatamente me recordó a Dutroux”, inidicó.

“Al analizar el caso, es posible que Madeleine fuera robada por encargo. La alerta enviada parece provenir de la policía belga y debería haberse tomado en serio”, agregó Verwilghen.

Según el exfuncionario, los investigadores de Dutroux descubrieron informes sobre posibles redes de pedófilos que operaban en Bélgica en ese momento, pero no pudieron concluir su investigación porque esta se centraba en Dutroux, un hombre de 68 años, quien secuestró, violó y asesinó a niñas en Bélgica en la década de 1990.