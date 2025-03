El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el jueves que está de acuerdo en principio con una propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego de 30 días en Ucrania, pero hizo hincapié en que los términos aún no se han elaborado y señaló que cualquier tregua debe allanar el camino hacia una paz duradera.

“La idea en sí es correcta, y sin duda la apoyamos”, declaró Putin en una rueda de prensa en Moscú. “Pero hay cuestiones que tenemos que discutir, y creo que tenemos que hablar de ello con nuestros colegas y socios estadounidenses y, tal vez, tener una llamada con el presidente Trump y discutirlo con él”.

El presidente Donald Trump dijo que ha habido “buenas señales” procedentes de Rusia y ofreció un optimismo cauteloso sobre la declaración de Putin. Reiteró que estaba dispuesto a hablar con Putin y subrayó que había llegado el momento de poner fin a la guerra.

Putin “hizo una declaración muy prometedora, pero no estaba completa”, dijo Trump el jueves al comienzo de una reunión en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “Ahora vamos a ver si Rusia está allí o no. Y si no están, será un momento muy decepcionante para el mundo”.

Putin señaló la necesidad de desarrollar mecanismos para controlar posibles incumplimientos de la tregua e indicó que Rusia buscará garantías de que Ucrania no utilizará la pausa en las hostilidades para rearmarse y continuar la movilización.

“Estamos de acuerdo con las propuestas de detener los combates, pero partimos de la base de que el alto el fuego debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas de la crisis”, declaró Putin.

El líder ruso hizo estas declaraciones horas después de la llegada a Moscú del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, para mantener conversaciones sobre el alto el fuego, que Ucrania ha aceptado. Un asesor del Kremlin dijo que Putin planeaba reunirse con Witkoff más tarde el jueves.

El esfuerzo diplomático coincidió con la afirmación rusa de que sus tropas han expulsado al ejército ucraniano de una ciudad clave en la región fronteriza rusa de Kursk, donde Moscú lleva siete meses intentando desalojar a las tropas ucranianas de su punto de apoyo.

Putin dijo que, al parecer, Estados Unidos convenció a Ucrania para que aceptara un alto el fuego y que Ucrania está interesada por la situación del campo de batalla, especialmente en Kursk.

Refiriéndose a las tropas ucranianas en Kursk, se preguntó qué ocurrirá con ellas si se consolida el alto el fuego, diciendo: “¿Saldrán todos los que están allí sin luchar? ¿O les ordenarán los dirigentes ucranianos que depongan las armas y se rindan?”.

Putin dio las gracias a Trump “por prestar tanta atención al arreglo en Ucrania”.

También agradeció a los líderes de China, India, Brasil y Sudáfrica su “noble misión de poner fin a los combates”, una declaración que indicaba la posible participación de esos países en un acuerdo de alto el fuego.

Rusia ha dicho que no aceptará tropas de mantenimiento de la paz de ningún miembro de la OTAN para supervisar una posible tregua.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había reconquistado la ciudad de Sudzha, centro de operaciones ucraniano en Kursk, horas después de que Putin visitara a sus comandantes en la región de Kursk. La afirmación no pudo ser verificada de forma independiente. Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios de inmediato.

El renovado empuje militar ruso y la visita de alto perfil de Putin a sus tropas se desarrollaron mientras Trump busca un final diplomático a la guerra, que comenzó hace más de tres años con la invasión a gran escala de Rusia.

El martes, Estados Unidos levantó la suspensión de la ayuda militar a Kiev que había suspendido el 3 de marzo, después de que altos funcionarios estadounidenses y ucranianos informaran de que habían hecho progresos sobre cómo detener los combates durante unas conversaciones en Arabia Saudí.

Trump dijo el miércoles que “ahora depende de Rusia”, mientras su administración presiona a Moscú para que acepte el alto el fuego. El presidente estadounidense ha amenazado veladamente con golpear a Rusia con nuevas sanciones si no se compromete con los esfuerzos de paz.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el jueves a la CNBC que Trump está “dispuesto a aplicar la máxima presión a ambas partes”, incluidas sanciones que alcancen la máxima escala sobre Rusia.

Zelenski reprocha a Rusia su lenta respuesta

Ucrania ha expresado su propia preocupación de que Rusia utilice una tregua para reagruparse y rearmarse.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, reprendió el jueves a Rusia en la aplicación de mensajería Telegram por su lenta respuesta a la propuesta de alto el fuego y acusó a Moscú de intentar retrasar cualquier acuerdo de paz. Afirmó que Ucrania está “decidida a avanzar rápidamente hacia la paz” y confió en que la presión estadounidense obligue a Rusia a poner fin a los combates.

Estados Unidos todavía tiene alrededor de 3,850 millones de dólares en fondos autorizados por el Congreso para futuros envíos de armas a Ucrania, pero la administración Trump no ha mostrado interés hasta ahora en usar esa autoridad para enviar armas adicionales mientras espera el resultado de las negociaciones de paz.

Al mostrar su disposición a un alto el fuego en un momento en el que el ejército ruso lleva las de ganar en la guerra, Ucrania ha planteado al Kremlin un dilema: aceptar una tregua y abandonar la esperanza de conseguir nuevos logros, o rechazar la oferta y arriesgarse a descarrilar un prudente acercamiento a Washington.

El punto de apoyo del ejército ucraniano en el interior de Rusia ha estado sometido a una intensa presión durante meses debido al renovado esfuerzo de las fuerzas rusas, respaldadas por tropas norcoreanas . La audaz incursión ucraniana del pasado mes de agosto provocó la primera ocupación de suelo ruso por tropas extranjeras desde la Segunda Guerra Mundial y puso en aprietos al Kremlin.

Putin visita a los mandos militares rusos

Dirigiéndose a los comandantes el miércoles, Putin dijo que esperaba que los militares “liberaran completamente la región de Kursk del enemigo en un futuro próximo”.

Vistiendo uniforme militar, Putin añadió que “es necesario pensar en crear una zona de seguridad junto a la frontera estatal”, en una señal de que Moscú podría intentar ampliar sus ganancias territoriales capturando partes de la vecina región ucraniana de Sumy. Esa idea podría complicar un acuerdo de alto el fuego.

Ucrania lanzó la incursión en un intento de contrarrestar las noticias incesantemente sombrías procedentes del frente, así como de alejar a las tropas rusas del campo de batalla dentro de Ucrania y obtener una baza en las posibles conversaciones de paz. Pero la incursión no cambió significativamente la dinámica de la guerra.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un think tank con sede en Washington, estimó a última hora del miércoles que las fuerzas rusas controlaban Sudzha, una ciudad cercana a la frontera en la que antes vivían unas 5,000 personas.

El general Oleksandr Syrskyi, máximo comandante militar ucraniano, declaró que la aviación rusa había llevado a cabo un número sin precedentes de ataques sobre Kursk y que, como resultado, Sudzha había quedado casi completamente destruida. No comentó si Ucrania seguía controlando el asentamiento, pero dijo que su país estaba “maniobrando (las tropas) hacia líneas más ventajosas”.

Mientras tanto, el general de división Dmytro Krasylnykov, comandante del Mando Operativo Norte de Ucrania, que incluye la región de Kursk, fue destituido de su cargo, según declaró el miércoles al medio ucraniano Suspilne. Dijo al medio que no se le había dado una razón para su despido, diciendo: “Supongo, pero no quiero hablar de ello todavía”.