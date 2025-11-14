Londres. La BBC emitió una disculpa pública al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por una edición engañosa de su discurso del 6 de enero de 2021, pero afirmó que “discrepa firmemente de que haya una base para una demanda por difamación”.

Desde su creación, hace más de un siglo, la emisora pública británica no ha sido ajena a la controversia. En la última semana, se vio envuelta en una de sus crisis más profundas, ya que su director general renunció, su jefe de noticias dimitió, se cuestionó la veracidad de su periodismo y Trump dijo que considera la posibilidad de presentar una demanda por $1,000 millones.

PUBLICIDAD

Esto es lo que hay que saber

¿Cuál es la causa de la reciente crisis?

La presión sobre la emisora ha ido en aumento desde que el diario derechista Daily Telegraph publicó el 3 de noviembre varias partes de un expediente compilado por el asesor de la BBC sobre estándares y directrices.

Además de criticar la cobertura de la BBC sobre temas transgénero y plantear preocupaciones sobre un sesgo antiisraelí en el servicio árabe de la emisora, en el expediente se señala que una edición de la serie insignia de actualidad de la cadena, “Panorama” —titulada “Trump: ¿Una segunda oportunidad?”— y transmitida días antes de la elección presidencial de Estados Unidos de 2024, era engañosa.

Específicamente, se mostró cómo la compañía de producción externa que hizo el programa unió tres partes de dos segmentos del discurso del 6 de enero de 2021 en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y “luchar como el infierno”.

Al hacerlo, hizo parecer que el mandatario daba luz verde a sus seguidores para tomar el Capitolio de Estados Unidos mientras el Congreso se preparaba para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones de 2020, que Trump alegó falsamente que le habían robado.

“Creo que tengo que hacerlo”

La protesta de los opositores de la BBC, y hay muchos, tanto en el Reino Unido como en el extranjero, fue inmediata y vehemente.

La emisora, que se financia con una tarifa de licencia anual de 174.50 libras ($230) que pagan todos los hogares de Reino Unido que ven televisión en vivo o cualquier contenido de la BBC, fue acusada de sesgo contra Trump, lo cual es sintomático de lo que, en su opinión, es un sesgo liberal inherente dentro de la organización.

PUBLICIDAD

Durante días, la BBC dijo muy poco, afirmando que no respondía a informes filtrados. Muchas personas pensaron que se trató de un error de juicio, ya que permitió que sus oponentes dominaran la narrativa en torno a la edición.

Para el 9 de noviembre, la presión sobre la BBC se volvía cada vez más aguda, lo que hizo que su principal ejecutivo, Tim Davie, y la jefa de noticias Deborah Turness renunciaran por lo que la emisora calificó como un “error de juicio”.

También se reveló que Trump exigía una retractación, una disculpa y una compensación por la secuencia. “Creo que tengo que hacerlo”, dijo Trump cuando se le preguntó si seguiría adelante con su amenaza legal. “Porque creo que defraudaron al público y lo han admitido”.

La BBC se disculpa con Trump

El presidente estadounidense había fijado el viernes 14 de noviembre como plazo para que la BBC respondiera a su impugnación.

Aunque la emisora dijo a principios de la semana que la parte editada en el programa fue un “error de juicio”, no se disculpó directamente con Trump hasta la noche del jueves.

En un comunicado, dijo que su presidente, Samir Shah, había enviado personalmente una carta a través de su presidente sobre la edición engañosa, pero afirmó que no lo había difamado.

Aunque el comunicado de la BBC no responde a la demanda de Trump de que se le compense por “daño financiero y reputacional abrumador”, en el titular de su nota sobre la disculpa se indica que se negaba a pagar una compensación.

PUBLICIDAD

Trump aún no responde

El presidente de Estados Unidos aún no responde a la disculpa de la BBC y a su rechazo de sus demandas de compensación.

Expertos legales han dicho que el mandatario enfrentaría desafíos si lleva el caso a los tribunales de Reino Unido o de Estados Unidos. Señalaron que la BBC podría demostrar que no resultó perjudicado porque, finalmente, fue elegido presidente en 2024.

Aunque muchos expertos legales han desestimado las reclamaciones del presidente contra los medios diciendo que tienen poco mérito, él ha logrado algunos acuerdos lucrativos contra empresas de medios estadounidenses y podría intentar aprovechar el error de la BBC para obtener un pago, posiblemente para una organización benéfica de su elección.

El futuro de la BBC

Sin importar cómo se desarrolle en los próximos días y semanas esta reciente crisis, la BBC seguirá enfrentando presión, especialmente en sus redacciones donde cualquier error, o aparente sesgo, sin duda será recogido por los opositores.

Como emisora pública, la BBC tiene que ser imparcial en la forma en que cubre los eventos noticiosos. Es un delicado acto de equilibrio que a menudo mete a la emisora en problemas. Algunos piensan que se inclina demasiado a la derecha, mientras que otros piensan que va en la dirección contraria. Sea cual sea la verdad del asunto, muchos piensan que la BBC a menudo se ve intimidada en su cobertura, particularmente en asuntos políticos nacionales.

La emisora no solo necesita encontrar otro director general y otro jefe de noticias, sino que también debe negociar su futuro con el gobierno.

El gobierno laborista de centroizquierda, que se considera uno de los partidos políticos más favorables a la BBC en Reino Unido, pronto comenzará el proceso, que se realiza una vez cada década, de revisar la carta de gobierno de la BBC, que expira a finales de 2027.

La secretaria de Cultura, Lisa Nandy, dijo que el gobierno se aseguraría de que la BBC sea “financiada de manera sostenible (y) cuente con la confianza del público”, pero no dijo si la tarifa de licencia podría reducirse o eliminarse.