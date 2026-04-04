El Sábado Santo también forma parte de las principales conmemoraciones de la religión durante la Semana Santa.

Este día recuerda el tiempo en que Jesús permanece en el sepulcro tras su crucifixión y marca la transición hacia la Vigilia Pascual, celebrada en la noche previa al Domingo de Resurrección.

Durante la Semana Santa se evocan los últimos días de la vida de Jesucristo. Después del Viernes Santo, cuando se recuerda su muerte en la cruz, el Sábado Santo se dedica a conmemorar su permanencia en el sepulcro y su descenso al abismo. Esta jornada cierra el Triduo Pascual, conformado por Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo.

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En el pasado, este día era conocido como ‘Sábado de Gloria’. Sin embargo, tras una reforma litúrgica impulsada durante el pontificado de Pío XII en 1955 y encargada a Monseñor Annibal Bugnini, pasó a denominarse únicamente Sábado Santo.

Día del silencio y prácticas litúrgicas

El Sábado Santo se caracteriza por el recogimiento y el silencio en la comunidad cristiana. Se recuerda de manera especial a María tras la muerte de su hijo, por lo que la jornada está asociada al luto y la reflexión, siguiendo el ejemplo de quienes permanecieron junto al sepulcro.

27 Fotos La comunidad católica de esas iglesias se unió en procesión caracterizando los personajes bíblicos representando las imágenes de la pasión y muerte de Jesucristo.

Durante este día, en la Iglesia Católica no se realizan eucaristías, no se tocan las campanas, el Sagrario permanece abierto y vacío, el altar se mantiene despojado y no se administran sacramentos, con excepción de la Unción de los enfermos y la Confesión de los pecados.

Ante la ausencia de ritos oficiales, las iglesias permanecen abiertas para la realización de confesiones y retiros espirituales. También es habitual la celebración de la Liturgia de las Horas con participación de fieles seglares.

Vigilia Pascual

Al caer la noche del Sábado Santo se lleva a cabo la Vigilia Pascual, considerada la principal celebración del año en la tradición cristiana. Este acto se desarrolla antes de la medianoche y marca el inicio litúrgico del Domingo de Resurrección.

La celebración incluye varias etapas: la bendición del fuego o lucenario, la Liturgia de la Palabra, la Liturgia Bautismal y la Liturgia de la Eucaristía.

En la bendición del fuego, se enciende una llama con la que se prende el Cirio Pascual, que es llevado en procesión dentro del templo en penumbra. Posteriormente se canta el Pregón Pascual.

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En la Liturgia de la Palabra se leen siete textos del Antiguo Testamento relacionados con la salvación, además de salmos del Nuevo Testamento y cánticos interpretados por coro o solista.

La Liturgia Bautismal aborda la relación entre resurrección y bautismo. En este momento se bendice el agua, se bautiza a nuevos miembros de la comunidad y se renuevan las promesas bautismales.

La Liturgia de la Eucaristía se desarrolla con cantos de alabanza durante la comunión, y concluye con la bendición final para los asistentes.

19 Fotos Hacemos un recuento de varios templos importantes en Puerto Rico.

Elementos conmemorados y orientaciones generales

El Sábado Santo se centra en varios elementos fundamentales de la tradición religiosa. Estos aspectos se relacionan con la espera previa a la resurrección y son los siguientes:

La Sepultura de Cristo: Jesús reposa en la tumba tras su muerte en la cruz. El Descenso al Abismo: Jesús desciende para rescatar a las almas justas. La Soledad de María: se acompaña a la Virgen en su dolor y su espera fiel. Gran Silencio litúrgico: no se celebran sacramentos, salvo unción de enfermos y penitencia; la iglesia permanece vacía y el altar sin ornamentos. Vigilia Pascual (noche): incluye ritos de luz con el Cirio Pascual, la Liturgia de la Palabra y la Liturgia Bautismal.

¿Qué hacer el Sábado Santo?

Guardar silencio y reflexión: meditar sobre la Pasión y la Muerte de Jesús y acompañar simbólicamente a la Virgen María.

Ayuno y abstinencia: aunque el ayuno obligatorio corresponde al Viernes Santo, se recomienda mantenerlo como preparación para la Resurrección.

Confesión y Unción de los enfermos: únicos sacramentos que pueden administrarse durante el día.

Participar en la Vigilia Pascual: celebración nocturna que incluye la bendición del fuego y del agua.

Visitar templos: permanecen abiertos con el altar desnudo, sin iluminación y con el sagrario vacío.

Qué no hacer (o evitar) el Sábado Santo:

Celebrar la Eucaristía: no se realizan misas durante el día ni la tarde del sábado; la “Misa” se retoma en la Vigilia Pascual.

Celebrar Matrimonios o Bautizos: no se permiten durante el Triduo Pascual, salvo casos de peligro de muerte.

Comulgar: la Sagrada Comunión solo se administra como “viático” a personas en riesgo de muerte.

Realizar actividades festivas: se desaconsejan actividades ruidosas o celebraciones que alteren el recogimiento.

Desperdiciar agua: en algunas regiones existe la tradición popular del ‘Sábado de Gloria’, actualmente restringida o sancionada en varias ciudades por razones civiles y ambientales.

El Sábado Santo se configura como una jornada intermedia dentro del calendario litúrgico, en la que no se realizan celebraciones eucarísticas durante el día y se mantiene un ambiente de recogimiento en los templos. Las prácticas permitidas se orientan a la reflexión personal, la confesión y la preparación para la Vigilia Pascual, que marca el paso hacia el Domingo de Resurrección.

Con la llegada de la noche, la Vigilia Pascual reúne los principales elementos simbólicos de la tradición cristiana, como el rito de la luz, la proclamación de la Palabra, la renovación de los compromisos bautismales y la celebración de la Eucaristía. Esta transición litúrgica cierra el Sábado Santo y da inicio a la conmemoración de la resurrección de Jesús dentro del ciclo de la Semana Santa.