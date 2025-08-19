¿Qué diablos le está pasando al idioma inglés? “Skibidi”, pronunciado SKIH-bih-dee, es uno de los términos de jerga popularizados en las redes sociales que se encuentran entre las más de 6,000 adiciones este año al Diccionario de Cambridge.

“La cultura de Internet está cambiando el idioma inglés y el efecto es fascinante de observar y capturar en el diccionario”, dijo Colin McIntosh, director del programa léxico del Cambridge Dictionary, el diccionario en línea más grande del mundo.

“Skibidi” es un término galimatías acuñado por el creador de una serie animada de YouTube y puede significar “genial” o “malo” o usarse sin ningún significado real como una broma.

Otras adiciones planificadas incluyen “tradwife”, una contracción de “esposa tradicional” que se refiere a una madre casada que cocina, limpia y publica en las redes sociales, y “delulu”, una abreviatura de la palabra delirante que significa “creer cosas que no son reales o verdaderas, generalmente porque así lo eliges”.

Christian Ilbury, profesor titular de sociolingüística en la Universidad de Edimburgo, dijo que muchas de las nuevas palabras están vinculadas a plataformas de redes sociales como TikTok porque así es como se comunican la mayoría de los jóvenes.

Sin embargo, Ilbury señaló que algunas de las palabras, incluyendo “delulu”, tienen una historia más larga de lo que muchos podrían pensar y han sido utilizadas por comunidades lingüísticas desde hace años.“En realidad, se trata del aumento en la visibilidad y del posible uso por parte de comunidades que antes no interactuaban con esas palabras”, explicó.

El aumento del trabajo remoto desde la pandemia ha dado lugar a una nueva entrada en el diccionario: “mouse jiggler”, un dispositivo o programa que simula que estás trabajando cuando en realidad no lo estás.

Las preocupaciones medioambientales están detrás de la inclusión del término “forever chemical”, una sustancia nociva que permanece en el ambiente durante mucho tiempo.

El Diccionario Cambridge utiliza el Cambridge English Corpus, una base de datos con más de 2 mil millones de palabras en inglés escrito y hablado, para monitorear cómo se usan las nuevas palabras, con qué frecuencia, en qué contextos y por qué tipos de personas, según indicó la compañía.