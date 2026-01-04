Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026. Por medio de sus redes sociales, solo uno de sus hijos se pronunció.

Nicolás Maduro Guerra es el hijo mayor y conocido como 'Nicolasito‘. Fue producto del matrimonio con Adriana Guerra, con quien duró seis años.

Este hombre nacido en 1990, es economista y, al igual que su padre, se dedica a la política. Incluso, actualmente es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, fuerza política por la que gobierna Nicolás Maduro Moros.

‘Nicolasito’ fue uno de los primeros en pronunciarse tras la captura de Nicolás Maduro: “El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán”.

PUBLICIDAD

Aunque Maduro Guerra es el único hijo biológico del expresidente, su matrimonio con Cilia Flores tiene tres hijastros: Yoswal Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y Walter Gavidia Flores.

Walter Jacob Gavidia Flores nació el 15 de diciembre de 1978 en Venezuela y se desempeña como juez noveno de primera instancia del área Metropolitana de Caracas, en funciones de juicios penales.

Por su parte, Yosser Gavidia Flores es el segundo hijo de Cilia Flores con su primer esposo, Walter Gavidia Rodríguez. Nació en 1988. Estudió Derecho en la Universidad Santa María (USM), en Caracas.

Finalmente, Yoswal Gavidia Flores es el tercer hijo de Cilia Flores con su primer esposo. Nació en 1990. Estudió Comunicación Social en la Universidad Santa María, en Caracas.

Dos de ellos han sido señalados de corrupción, gastos lujosos desproporcionados, así como presuntos nexos con el narcotráfico, mientras que el tercero mantiene un perfil más alejado de los medios.