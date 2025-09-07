La noche del viernes 5 de septiembre estuvo marcada por la tragedia en el corregimiento Córdoba, Colombia, luego de que un rayo dejó el saldo fatal de dos mujeres muertas y dos personas heridas.

Las víctimas mortales fueron identificadas preliminarmente como Osiris Sierra y Elizabeth Martínez, originarias del municipio de Ayapel y residentes en las parcelas de El Trono. Según los primeros reportes, Elizabeth se encontraba en estado de embarazo al momento del impacto, lo que ha causado una honda conmoción entre sus familiares y conocidos.

La misma descarga eléctrica alcanzó a Rafael, esposo de Elizabeth, y a un menor de edad. Ambos sufrieron heridas de consideración. En un primer momento fueron atendidos en un centro de salud local, pero debido a la gravedad de las lesiones tuvieron que ser remitidos a un hospital en Montería, donde reciben atención médica especializada.

Reacciones tras la muerte de Osiris y Elizabeth

Aún se desconoce qué estaban haciendo en el momento del impacto. Internautas han reaccionado a la noticia con tristeza y especulando qué pudo causar que el rayo cayera justo sobre la familia.

El hecho ha causado consternación en las comunidades de Buenavista y Ayapel, donde residían las víctimas. La repentina fuerza del fenómeno natural no dio oportunidad de reacción y dejó en duelo a quienes compartían la vida cotidiana con ellas.

Tras el suceso, las autoridades locales reiteraron las recomendaciones de prevención frente a la temporada de lluvias y tormentas. Recordaron la importancia de evitar refugiarse bajo árboles o estructuras altas y de buscar resguardo en espacios seguros mientras duren las descargas eléctricas.