Ciudad de Guatemala. Decenas de guardias correccionales guatemaltecos permanecían retenidos como rehenes por reclusos en tres prisiones el sábado, tras disturbios aparentemente coordinados, informaron las autoridades.

El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, declaró estar dispuesto a dialogar con los reclusos, pero no cedería a sus demandas para la liberación de los 46 guardias.

Horas antes, el Ministerio del Interior informó en un comunicado que el motín de los reclusos fue consecuencia directa de la decisión de los administradores penitenciarios de retirar privilegios a algunos líderes de pandillas encarcelados.

“En Guatemala no negociamos con terroristas ni con el crimen organizado”, dijo en el comunicado. “Tampoco permitimos que grupos que han sembrado el miedo impongan sus condiciones”.

La Policía Nacional fue desplegada alrededor de las prisiones afectadas. No se reportaron heridos ni fallecidos.

En videos difundidos en redes sociales, algunos presos exigían ser trasladados.

En octubre, el presidente Bernardo Arévalo aceptó las renuncias de tres altos funcionarios de seguridad, incluido el predecesor de Villeda, después de que las autoridades admitieran que 20 miembros de pandillas se habían fugado durante varios días.

“Hay que cortar el vínculo entre el sistema penitenciario y la criminalidad externa”, expresó Arévalo en una entrevista con The Associated Press el jueves. “Por eso es tan importante todo este esfuerzo para recuperar el control del sistema penitenciario”.