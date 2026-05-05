La policía de Sudáfrica logró recuperar restos humanos del estómago de un cocodrilo tras una compleja operación en un río infestado de estos animales, en medio de la búsqueda de un empresario que fue arrastrado por las inundaciones la semana pasada.

De acuerdo con el medio News24, un agente fue descendido desde un helicóptero hasta el Komati River para asegurar el reptil sospechoso. El capitán Johan Potgieter, conocido como “Pottie”, describió la maniobra como una experiencia tensa: “La parte más peligrosa de un cocodrilo no es el mejor lugar para acercarse”, afirmó.

El animal, que ya había sido abatido previamente, fue amarrado con una cuerda y posteriormente trasladado por aire. Las autoridades realizarán pruebas de ADN para determinar si los restos pertenecen al hombre desaparecido.

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Según explicó el portavoz policial de Mpumalanga, Mavela Masondo, en declaraciones a la emisora estatal SABC, el vehículo del empresario fue hallado atascado al intentar cruzar un puente bajo en medio de la crecida del río. Cuando los agentes llegaron, el automóvil estaba vacío, lo que hace pensar que fue arrastrado por la corriente.

En el operativo de búsqueda se utilizaron drones y helicópteros. Fue así como detectaron una pequeña isla con varios cocodrilos tomando el sol. Potgieter, comandante de una unidad de buceo policial, indicó que por su experiencia identificaron a uno de los animales como sospechoso: “Tenía el estómago visiblemente lleno y no intentó moverse ni regresar al agua pese al ruido”, relató a News24.

El cocodrilo, de unos 15 pies de largo y 1,100 de peso, fue trasladado al Kruger National Park, donde se encontraron restos humanos en su interior. Además, se hallaron seis tipos distintos de calzado, lo que podría sugerir otros ataques, aunque el oficial aclaró que estos animales suelen ingerir cualquier objeto.

El jefe interino de la policía sudafricana, Puleng Dimpane, elogió la valentía del equipo y especialmente la actuación de Potgieter durante la peligrosa operación.