LONDRES. El primer ministro británico, Keir Starmer, destituyó el jueves al embajador del país en Estados Unidos, Peter Mandelson, por sus vínculos con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

Apenas unos días antes de la llegada del presidente Donald Trump al Reino Unido en su segunda visita de Estado, Starmer destituyó al veterano político británico tras la publicación de unos correos electrónicos que Mandelson envió a Epstein, en los que le daba su apoyo al financiero caído en desgracia, incluso cuando se enfrentaba a la cárcel por delitos sexuales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Stephen Doughty, declaró ante el Parlamento que los correos electrónicos apuntaban a que la “profundidad y el alcance” de la relación de Mandelson con Epstein eran “sustancialmente diferentes” de lo que se sabía cuando fue nombrado embajador en Washington el año pasado, tras la victoria electoral del Partido Laborista.

En particular, Doughty señaló la sugerencia de Mandelson en un correo electrónico de que la primera condena de Epstein en 2008 era “injustificada y debía ser impugnada”.

Mandelson asumió su cargo en Washington en febrero, tras lo que el Gobierno de Starmer describió como un “exhaustivo” proceso de investigación. El diplomático ha expresado su profundo pesar por sus anteriores vínculos con Epstein y ha afirmado que no sabía nada de sus actividades delictivas.

“Ser embajador aquí ha sido el privilegio de mi vida”, escribió Mandelson en una carta al personal de la embajada, según informó la BBC. “Lamento profundamente las circunstancias que rodean el anuncio de hoy. Sigo sintiéndome muy mal por mi relación con Epstein hace 20 años y por la difícil situación de sus víctimas”.

La decisión de despedir a Mandelson se produce un día después de que Starmer dijera que tenía “confianza” en él. Es el último golpe para el primer ministro antes de la visita de Estado de Trump al Reino Unido la próxima semana, que probablemente se encontrará con protestas y cierta controversia.

Epstein se quitó la vida en prisión en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual, más de una década después de su condena inicial.

Mandelson llamaba a Epstein su “mejor amigo”

El miércoles, el periódico The Sun publicó unos correos electrónicos en los que, según afirmaba, Mandelson le decía a Epstein que “luchara por una liberación anticipada” poco antes de que fuera condenado a 18 meses de prisión.

“Te tengo en muy alta estima”, le dijo Mandelson antes de que comenzara a cumplir su condena en 2008 por solicitar los servicios de una menor.

Los vínculos de Mandelson con Epstein fueron objeto de escrutinio después de que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaran un álbum de cumpleaños número 50 compilado en 2003 para Epstein que supuestamente incluía una nota del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese álbum, Mandelson llamaba a Epstein “mi mejor amigo”.

El último dolor de cabeza de Starmer

La semana pasada, la adjunta de Starmer, Angela Rayner, dimitió por un error fiscal en la compra de una vivienda, tras días de especulaciones sobre su futuro.

Tras la dimisión de Rayner, Starmer llevó a cabo una importante reorganización, un reinicio forzoso del Gobierno tras 14 meses turbulentos en el cargo que han visto caer en picado su popularidad.

“Mandelson puede que se haya ido, pero, al igual que con Angela Rayner, Starmer dudó cuando tenía que ser decisivo”, afirmó Kemi Badenoch, líder del principal partido de la oposición, el Partido Conservador. “No tiene carácter ni convicciones”.

Starmer se enfrenta ahora a preguntas sobre el nombramiento de Mandelson, que no es ajeno a la controversia, ya que dimitió dos veces del Gobierno del ex primer ministro Tony Blair, en 1998 y 2001.

Tras su segunda dimisión del Gobierno de Blair, Mandelson se convirtió en comisario europeo cuando Gran Bretaña aún formaba parte de la Unión Europea, antes de volver a la primera línea de la política británica en 2008 para servir bajo el mandato del sucesor de Blair, Gordon Brown.

El informe de Mandelson

La experiencia comercial de Mandelson se consideró un activo importante para intentar persuadir a la administración Trump de que no impusiera aranceles elevados a los productos británicos, y pareció dar sus frutos cuando los países llegaron a un acuerdo comercial en mayo, aunque algunos detalles del acuerdo aún no se han ultimado.

También es un hábil —los críticos dicen que despiadado— operador político cuya maestría en las intrigas políticas le valió el apodo de “Príncipe de las Tinieblas”.

Es raro que un político, en lugar de un funcionario de carrera, ocupe un puesto clave como embajador del Reino Unido. Mandelson no era una elección obvia como emisario ante la administración Trump: en una ocasión calificó a Trump de “peligro para el mundo”, palabras que más tarde calificó de “imprudentes y erróneas”.

El Gobierno ha anunciado que James Roscoe, subjefe de la misión británica en Washington, ejercerá de embajador interino y supervisará la visita de Estado de Trump. Roscoe es un diplomático de carrera y antiguo jefe de comunicaciones de la difunta reina Isabel II.