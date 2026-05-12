Diez personas, tres de ellas heridas, fueron rescatadas este martes frente a la costa de Fort Pierce, en Florida, después de que la aeronave en la que viajaban desde las Bahamas se estrellara.

La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de las Bahamas (AAIA, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que la aeronave Beechcraft 300 King, con matrícula HP-1859, se dirigía al Aeropuerto Internacional de Gran Bahama.

La aeronave había despegado previamente del Aeropuerto Internacional Leonard Thompson, en la isla de Abaco.

“Durante el vuelo, el piloto al mando declaró una emergencia al control de tráfico aéreo y posteriormente se perdió la comunicación”, señaló la AAIA.

Según la nota, los controles de tráfico aéreo de Freeport y Nassau activaron sus protocolos de notificación de emergencia y alertaron a la Real Fuerza de Defensa, la Real Policía y la Agencia de Rescate Aéreo y Marítimo de las Bahamas, así como a la Guardia Costera de Estados Unidos.

La Guardia Costera estadounidense localizó posteriormente la aeronave estrellada frente a la costa de Fort Pierce, donde rescataron a las diez personas que iban a bordo de la misma.