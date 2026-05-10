El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, goza de “perfecta salud” a pesar de que dos meses después de su nombramiento como máxima autoridad de la República Islámica no ha aparecido en público, informó el clérigo y jefe de protocolo de su oficina, Mazaher Hoseini.

“Está en perfecta salud”, aseguró Hoseini en un discurso durante una reciente concentración de partidarios de la República Islámica, según informó la pasada noche la agencia ILNA.

Hoseini reconoció, no obstante, que Jameneí sufrió lesiones en una rótula y en la espalda al ser alcanzado por la onda expansiva del bombardeo israelí-estadounidense del 28 de febrero, en el que fallecieron su esposa y su padre y predecesor, Ali Jameneí, entre otros.

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“La lesión en la espalda ya se ha recuperado durante este tiempo y la de la rodilla mejorará pronto”, sostuvo.

El funcionario rechazó además los informes de medios internacionales sobre supuestas heridas faciales.

“Lo que dicen los enemigos sobre una lesión en su frente es falso. Solo tiene un pequeño corte detrás de la oreja que ha sido tratada”, agregó Hoseini.

Mojtaba fue nombrado líder supremo de la República Islámica el 8 de marzo, pero en estos dos meses nadie lo ha visto ni escuchado, lo que generó especulaciones sobre su estado de salud.

Hasta ahora, el nuevo líder supremo iraní ha emitido comunicados que han sido leídos por presentadores en la televisión estatal o difundidos en redes sociales.

Sin embargo, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el comandante del Cuartel Central de Jatam al Anbiya, el general Ali Abdolahi, han asegurado en los últimos días que han mantenido encuentros con Jameneí.