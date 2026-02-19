El rey Carlos III pidió un proceso “justo” tras el arresto de su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, por documentos que presuntamente habría filtrado al ofensor sexual Jeffrey Epstein, revelados en los archivos del caso.

En lo que constituyen sus primeras declaraciones tras el arresto de su hermano, Carlos III afirmó que los delitos imputados a Andrés serán investigados de “manera adecuada” y que espera un proceso completo, justo y adecuado.

“En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso”, precisó en una declaración citada por medios como BBC y CNN, al tiempo que indicó que esas serían sus únicas declaraciones sobre la situación.

El nombre del expríncipe Andrés, que fue despojado de sus títulos en 2025, aparece en los archivos de Epstein más de 3,000 veces. Entre los documentos se incluyen registros que lo vinculan a viajes junto a Epstein a su residencia en Nueva York y a su isla privada ubicada en Little Saint James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

El expríncipe también ha sido objeto de señalamientos graves. En 2021, Virginia Giuffre presentó una demanda civil en su contra, afirmando que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés Mountbatten‑Windsor cuando era menor de edad. El duque ha negado estas acusaciones reiteradamente.

Cuatro años después de radicar la demanda, Giuffre se privó de la vida en Australia, donde residía.

El expríncipe no enfrentó cargos penales por los señalamientos de Giuffre, y la demanda civil presentada en su contra se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial en 2022, sin que él admitiera culpabilidad y sin llegar a juicio.

El arresto del príncipe se produjo hoy, 19 de febrero de 2026, en una de sus residencias en el Reino Unido, bajo cargos de mala conducta en un cargo público, en un caso relacionado con documentos y comunicaciones vinculadas a Jeffrey Epstein.

Esta nota habla sobre suicidio, si usted, un familiar o alguna persona que conoce atraviesa por una crisis emocional,puede llamar a la Línea PAS al teléfono 1‑800‑981‑0023, que está disponible las 24 horas del día.