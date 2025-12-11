Más de 600 artefactos relacionados con la historia del Imperio Británico y la Mancomunidad han sido robados de la colección del Museo de Bristol, informó la policía el jueves al publicar imágenes de cuatro sospechosos.

La fuerza policial de Avon y Somerset indicó que los objetos con “significativo valor cultural” fueron sustraídos de un edificio de almacenamiento en las primeras horas del 25 de septiembre.

La fuerza expresó su deseo de hablar con cuatro hombres en relación con el robo y solicitó información al público.

No estaba claro por qué se hacía el llamado más de dos meses después del crimen.

PUBLICIDAD

“El robo de muchos artículos que tienen un valor cultural significativo es una pérdida importante para la ciudad”, declaró el detective Dan Burgan.

“Estos artículos, muchos de los cuales fueron donaciones, forman parte de una colección que ofrece una visión de una parte compleja de la historia británica, y esperamos que los miembros del público puedan ayudarnos a llevar a los responsables ante la justicia”.

La ciudad portuaria de Bristol, a 195 kilómetros (120 millas) al suroeste de Londres, desempeñó un papel importante en el comercio transatlántico de esclavos. Los barcos con base en la ciudad transportaron al menos a medio millón de africanos a la esclavitud antes de que Gran Bretaña prohibiera el comercio de esclavos en 1807. Muchos habitantes de Bristol del siglo XVIII ayudaron a financiar el comercio y compartieron las ganancias, que también construyeron elegantes casas y edificios georgianos que aún salpican la ciudad.

Fue el centro de atención y debate internacional en 2020, cuando manifestantes contra el racismo derribaron una estatua del comerciante de esclavos del siglo XVII Edward Colston de su pedestal en la ciudad y la arrojaron al río Avon.

La estatua vandalizada fue posteriormente recuperada y puesta en exhibición en un museo.