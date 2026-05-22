Washington. El presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Estado volvieron a agitar el jueves el espectro de una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, una amenaza renovada que cobra mayor peso un día después de que el gobierno anunciara cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro.

Trump afirmó que presidentes anteriores de Estados Unidos han considerado la posibilidad de intervenir en Cuba durante décadas, pero que “parece que yo seré quien lo haga”.

“Otros presidentes han considerado hacer algo durante 50, 60 años”, declaró Trump a los periodistas cuando le preguntaron sobre Cuba en la Casa Blanca. “Y parece que yo seré quien lo haga. Así que estaría encantado de hacerlo”.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo por separado a los periodistas que Cuba ha sido una amenaza para la seguridad nacional durante años debido a sus vínculos con adversarios de Estados Unidos y que Trump está decidido a abordar el asunto.

Rubio dice que EEUU prefiere un acuerdo negociado con Cuba

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y quien desde hace tiempo ha mantenido una postura de línea dura contra el gobierno socialista de Cuba, señaló que el gobierno de Trump quiere resolver las diferencias con la isla de manera pacífica, pero duda que Washington pueda alcanzar una solución diplomática con el gobierno cubano actual.

La “preferencia (de Trump) siempre es un acuerdo negociado que sea pacífico. Esa es siempre nuestra preferencia. Esa sigue siendo nuestra preferencia con Cuba”, afirmó Rubio en Miami antes de abordar un avión para asistir a una reunión de la OTAN en Suecia y luego visitar India.

“Sólo estoy siendo honesto con ustedes: la probabilidad de que eso ocurra, dado con quién estamos tratando ahora mismo, no es alta”, añadió.

Asesores de alto nivel de Trump, incluidos Rubio, el director de la CIA John Ratcliffe y otros altos funcionarios de seguridad nacional, se han reunido en los últimos meses con funcionarios cubanos para explorar posibles mejoras en las relaciones. Pero la parte de Estados Unidos salió poco impresionada de esas conversaciones, lo que hizo que, en la última semana, se impusieran más sanciones al gobierno cubano.

A lo largo de los años, Cuba se ha acostumbrado a “ganar tiempo y esperar a que nos cansemos”, sostuvo Rubio. “No van a poder esperarnos ni ganar tiempo. Vamos muy en serio, estamos muy enfocados”.

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Cuando se le preguntó si Estados Unidos usaría la fuerza en Cuba para cambiar el sistema político de la isla, Rubio repitió que se prefiere un arreglo diplomático, pero señaló que “el presidente siempre tiene la opción de hacer lo que sea necesario para apoyar y proteger el interés nacional”.

Rechazó la sugerencia de un reportero de que sonaba a una “construcción de nación”, e insistió en que se trataba de abordar un riesgo para la seguridad nacional.

Nuevas amenazas tras el anuncio de cargos en EEUU contra Castro

Los fiscales federales dieron a conocer el miércoles una acusación formal contra Castro por ordenar el derribo de aviones civiles pilotados por exiliados cubanos afincados en Miami en 1996. Los cargos, presentados en secreto por un jurado investigador en abril, incluyen asesinato y destrucción de una aeronave.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel condenó la acusación formal por considerarla una maniobra política que solo buscaba “justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.

La acusación contra Castro ha llevado a muchos a creer que el gobierno de Trump sigue el mismo guion que aplicó en la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar a inicios de enero. Maduro, quien ha permanecido encarcelado en Estados Unidos desde su captura, enfrenta cargos federales de narcotráfico y se ha declarado inocente.

El ejército de Estados Unidos destacó la llegada del portaaviones USS Nimitz y de los buques que lo acompañan al mar Caribe el mismo día en que se anunciaron los cargos contra Castro. El Comando Sur de Estados Unidos indicó que los buques participan en ejercicios marítimos con socios en América Latina que comenzaron en marzo.

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Rubio no quiso hablar sobre cómo podría actuar Estados Unidos para implementar la acusación formal contra Castro, quien cumple 95 años el próximo mes.

Trump ha amenazado con una acción militar en Cuba desde que derrocó a Maduro y ordenó un bloqueo energético que estranguló los envíos de combustible a Cuba. Eso ha provocado apagones, escasez de alimentos y un colapso económico en toda la isla.

El gobierno de Trump impuso nuevas sanciones contra Cuba este mes, la mayor de las cuales es contra Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

El jueves, Rubio anunció que a la hermana del presidente ejecutivo de GAESA, que vivía en Estados Unidos, se le revocó la residencia permanente y fue arrestada, y ahora está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

“Administraciones anteriores han permitido que las familias de élites militares cubanas, terroristas iraníes y otras organizaciones reprobables disfruten de estilos de vida lujosos en nuestro país financiados con dinero manchado de sangre robado, mientras el pueblo que reprimen en casa sufre en circunstancias cada vez más desesperadas. Ya no”, dijo Rubio en un comunicado.

Trump ha intensificado el discurso sobre un cambio de régimen en Cuba tras prometer llevar a cabo una “toma amistosa” del país si su dirigencia no abre su economía a la inversión estadounidense y expulsa a adversarios de Estados Unidos.

Rubio dijo el jueves que Cuba representa una seria amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a sus vínculos de seguridad e inteligencia con China y Rusia, y a sus relaciones amistosas con enemigos de Estados Unidos en América Latina.

China se opone a las sanciones y la presión de Estados Unidos sobre Cuba, dijo el jueves un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

“China apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y su dignidad nacional, y se opone a la injerencia externa”, añadió.