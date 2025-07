( The Associated Press )

KIEV, Ucrania. Rusia golpeó la capital de Ucrania con otro ataque de misiles y drones durante la noche del miércoles y hasta el jueves en la madrugada, provocando incendios en varias áreas de la ciudad y causando heridas a por lo menos 10 personas, un día después del ataque aéreo más intenso de la guerra hasta ahora, según funcionarios ucranianos.

En una publicación en la aplicación de mensajería Telegram, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que los equipos de rescate estaban trabajando en un edificio residencial en el distrito de Shevchenkivskyi, después de que la caída de escombros causara un incendio en el piso más alto de un edificio de apartamentos.

Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Regional de Kiev, comentó que había incendios en al menos otros cinco distritos en edificios residenciales, vehículos, almacenes, oficinas y otras estructuras no residenciales.

Manifestó que tres de los heridos tenían lesiones causadas por fragmentos de metralla.

Recientemente, Rusia ha tratado de abrumar las defensas aéreas de Ucrania con ataques importantes que incluyen un número creciente de drones señuelo. La noche anterior, disparó más de 700 drones de ataque y señuelo, superando los bombardeos nocturnos anteriores por tercera vez en dos semanas.

El ejército de Rusia también ha lanzado una nueva ofensiva para atravesar partes de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas), donde las fuerzas ucranianas, que tienen una escasez de personal, están bajo una fuerte presión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el martes que “no estaba contento” con el presidente ruso Vladímir Putin, quien no ha cedido en sus demandas de cese del fuego y paz desde que asumió el cargo en enero y comenzó a presionar por un acuerdo.

Trump manifestó el lunes que Estados Unidos tendría que enviar más armas a Ucrania, días después de que Washington pausara entregas críticas de armas a Kiev. El miércoles, Estados Unidos reanudó las entregas de algunas armas, incluidas municiones de 155 mm y cohetes guiados de precisión conocidos como GMLRS, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press bajo condición de anonimato para poder proporcionar detalles que no se habían anunciado públicamente. No está claro exactamente cuándo comenzaron a entregarse las armas.