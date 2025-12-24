Un tribunal de Moscú emitió el martes una orden de detención contra Garri Kasparov, decimotercer campeón mundial de ajedrez y una de las figuras más reconocidas en la historia de este deporte.

La decisión judicial se basa en acusaciones de apología e incitación al terrorismo a través de los medios de comunicación, delitos que, según la legislación rusa, pueden conllevar penas de entre cinco y siete años de prisión.

La resolución establece además una medida de prisión preventiva de al menos dos meses, que comenzaría a aplicarse desde el momento en que Kasparov sea detenido o extraditado a territorio ruso. El exajedrecista reside actualmente en Nueva York, según indicó el medio ‘ABC’.

De campeón mundial a opositor político

Kasparov ostentó el título mundial de ajedrez entre 1985 y 2000 y es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Tras retirarse del ajedrez profesional, decidió dedicarse a la política y a la escritura. En ese contexto, llegó a formar parte de La Otra Rusia, una coalición opositora al Gobierno de Vladímir Putin.

Desde entonces, ha mantenido una actividad constante de crítica al Kremlin y se ha pronunciado abiertamente contra la invasión rusa de Ucrania, posicionamiento que ha marcado su relación con las autoridades de su país de origen.

Inclusión en listas oficiales del Estado ruso

La actividad política y mediática de Kasparov ya había derivado en medidas previas por parte del Estado ruso. En mayo de 2022 fue incluido en la lista de agentes extranjeros, una clasificación aplicada por las autoridades a personas consideradas influyentes y con vínculos o apoyo desde el exterior.

Poco tiempo después, su nombre fue incorporado también a la lista de extremistas, lo que supone un mayor nivel de señalamiento legal y político dentro del sistema ruso.

La inclusión en las listas de “agentes extranjeros” y “extremistas” implica restricciones legales y administrativas y suele utilizarse contra figuras críticas del Gobierno ruso.

Una causa abierta junto a otras figuras críticas

Según la información publicada por el medio, el pasado mes de octubre las autoridades rusas abrieron una causa penal contra Kasparov y otras personalidades del país.

Entre ellas figuran el exdirector de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski, y el ex primer ministro ruso Mijaíl Kasiánov.

La investigación los vincula a presuntos delitos de terrorismo y a intentos de toma del poder por la fuerza, en el marco de su oposición política al Kremlin.

El papel del Comité Antibélico de Rusia

La acusación sostiene que Kasparov y otros implicados serían fundadores o miembros del denominado Comité Antibélico de Rusia, creado en febrero de 2022.

De acuerdo con las autoridades rusas, este grupo habría buscado derrocar al Gobierno mediante el uso de la fuerza.

Asimismo, la causa señala supuestos vínculos con la financiación de fuerzas paramilitares ucranianas, consideradas organizaciones terroristas por Moscú, extremo que forma parte central del argumento judicial utilizado para justificar la orden de detención.

La decisión del tribunal de Moscú se suma así a una serie de acciones legales emprendidas por Rusia contra opositores políticos que residen fuera del país y mantienen una actividad pública contraria al Gobierno de Vladímir Putin.