Rusia dijo el viernes que su ejército empleó el nuevo misil balístico Oreshnik, además de otras armas, en un ataque masivo contra Ucrania.

Según las autoridades ucranianas, cuatro personas fallecieron y al menos 22 resultaron heridas en su capital, Kiev, durante la noche. El Kremlin no especificó dónde impactó el Oreshnik, pero la prensa rusa y blogueros militares apuntaron que tuvo como objetivo una enorme instalación subterránea de almacenamiento de gas natural en la región de Leópolis, en el oeste del país.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia disparó 242 drones y una combinación de 36 misiles, incluyendo uno balístico de alcance medio, pero no especificó que fuera el Oreshnik. Este proyectil se lanzó desde el centro de pruebas de Kasputin Yar, en la región rusa de Astrakhan, donde se cree que se encuentra el lanzador del Oreshnik, agregó.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ataque fue una represalia por lo que afirma que fue un operativo con aviones no tripulados ucranianos contra una residencia de su presidente, Vladímir Putin, el mes pasado. Ucrania y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han rechazado la afirmación rusa sobre el ataque a la residencia de Putin.

El incidente coincide además con un nuevo enfriamiento en las relaciones entre Moscú y Washington después de que el Kremlin condenó la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero en el Atlántico Norte. También se produjo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que está de acuerdo con un contundente paquete de sanciones destinado a paralizar económicamente a Moscú.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, dijo que Kiev iniciaría acciones internacionales en respuesta al uso del misil, incluyendo una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otra del Consejo Ucrania-OTAN.

“Un ataque tan cerca de la frontera de la UE y la OTAN es una grave amenaza para la seguridad en el continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica. Exigimos respuestas contundentes a las acciones imprudentes de Rusia”, afirmó en una publicación en X.

Según el alcalde de Leópolis, Andrii Sadovyi, Rusia atacó infraestructura crítica con un misil balístico, pero no ofreció más detalles. Dijo que el misil viajó a una velocidad de 13,000 kilómetros/hora (más de 8,000 mph) y que se estaba investigando el tipo concreto de proyectil empleado.

Rusia probó por primera vez el Oreshnik —que en ruso significa avellano— para atacar una fábrica ucraniana en noviembre de 2024. Putin ha presumido de que las múltiples ojivas del misil se lanzan a velocidades de hasta Mach 10 y no pueden ser interceptadas, y de que emplear varios en un ataque convencional podría hacer que fuese tan devastador como uno nuclear. El Oreshnik también puede portar armas nucleares.

El líder ruso ha advertido a Occidente de que podría usar el Oreshnik contra aliados de Kiev que facilitaron los ataques en suelo ruso con sus misiles de mayor alcance.

Entre los fallecidos en el ataque nocturno a la capital ucraniana había un trabajador médico de emergencias, dijo el jefe de la administración militar de la ciudad, Tkachenko. Cinco rescatistas sufrieron heridas mientras respondían al operativo, explicó el servicio de seguridad de Ucrania.

Varios distritos en Kiev se vieron afectados por el ataque, agregó Tkachenko. En el distrito de Desnyanskyi, un avión no tripulado se estrelló en el tejado de un edificio de varios pisos. En otro punto del mismo vecindario, las dos primeras plantas de un edificio residencial resultaron dañadas.

En el distrito de Dnipro, partes de un dron causaron daños un edificio de varias alturas en el que se desató un incendio.

Las ventanas de Dmytro Karpenko se rompieron durante el operativo ruso en Kiev. Cuando vio que la casa de su vecino estaba en llamas, salió corriendo para ayudarlo.

“Lo que Rusia está haciendo, por supuesto, demuestra que no quiere la paz. Pero la gente realmente quiere la paz, la gente está sufriendo, está muriendo”, dijo el hombre, de 45 años.

El suministro de agua corriente y electricidad se interrumpió en parte de la capital tras el operativo ruso, explicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El ataque se produjo unas horas después de que el presidente de país, Volodymyr Zelenskyy, alertó a la nación de la intención de Rusia de llevar a cabo una ofensiva a gran escala. Según el mandatario, Moscú pretendía aprovechar el clima gélido en la capital, que hizo que las carreteras y calles sean peligrosamente resbaladizas.