La cantante japonesa Maki Otsuki, conocida por interpretar canciones para la popular serie de animación ‘One Piece’, fue obligada a cancelar de repente una actuación en directo este viernes en la ciudad china de Shanghái, un incidente enmarcado en la crisis entre Tokio y Pekín.

Un vídeo del momento, que corre como la pólvora este sábado en redes sociales, muestra a Otsuki cantando sobre el escenario cuando las luces y la música se apagan repentinamente, y dos personas, aparentemente de la organización, se acercan a ella. Uno le quita el micrófono, mientras escucha sorprendida lo que le dice la otra, que la invita a abandonar el escenario, visiblemente confundida.

El incidente se produjo durante la participación de la artista en el Festival Bandai Namco 2025, que debía prolongarse hasta hoy.

La agencia de Otsuki publicó este sábado un comunicado en su página web en el que indicó que la suspensión del viernes se debió a “circunstancias inevitables”, las mismas que alegó para informar sobre la cancelación de la actuación prevista para esta jornada.

Los propios organizadores del festival informaron a través de la plataforma china WeChat que la totalidad del evento quedaba cancelado “tras considerar exhaustivamente varios factores”, sin mencionar cuáles, según recogió la agencia de noticias nipona Kyodo.

El conjunto femenino japonés Momoiro Clover Z, que tenía previsto actual en el festival este sábado, también se vio afectado.

El incidente se produce en medio de la escalada de tensión entre Japón y China tras unos comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la posibilidad de que sus fuerzas armadas intervinieran en caso de un eventual ataque sobre Taiwán, que se encuentra muy próxima al extreno más sudoccidental del archipiélago.

Desde que la crisis estallara a principios de mes, otros artistas y espectáculos japoneses han cancelado sus actuaciones en China, entre ellos la cantante de J-pop Ayumi Hamasaki, la pianista de jazz Hiromi Uehara y el musical ‘Pretty Guardian Sailor Moon’.

Las industrias musical y del entretenimiento japonesas se suman a los sectores económicos que se han visto impactados por las medidas coertivas adoptadas por Pekín a raíz del asunto, que también incluye al turístico (entre llamamientos a sus nacionales a no viajar a Japón) o el pesquero, tras reinstaurar su veto a la importación de productos del mar japoneeses.