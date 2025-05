CIUDAD DEL VATICANO. Sale humo negro de la chimenea de la Capilla Sixtina, lo que indica que no se ha elegido papa en la primera votación del cónclave para elegir al nuevo líder de la Iglesia católica.

El humo salió a las 9 de la noche del miércoles, unas cuatro horas después de que 133 cardenales entraran solemnemente en la Capilla Sixtina, prestaran juramento de secreto e iniciaran formalmente el centenario ritual para elegir al sucesor del papa Francisco al frente de la Iglesia de 1,400 millones de miembros.

Al no conseguir ninguno la mayoría necesaria de dos tercios, u 89 votos, los cardenales se retirarán por la noche a las residencias vaticanas donde están siendo secuestrados.

PUBLICIDAD

Las grandes puertas de la Capilla Sixtina se cerraron el miércoles tras el grito de “extra omnes” -en latín “todos fuera”- cuando los cardenales comenzaron el ritual secreto, abriendo el cónclave más diverso geográficamente en los 2,000 años de historia de la fe.

10 Fotos El color del humo se produce mediante una combinación de sustancias químicas que se queman junto con las papeletas de votación.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de Francisco y uno de los principales aspirantes a sucederle como Papa, asumió el liderazgo de los procedimientos como el cardenal de más edad por debajo de los 80 años.

Hablando en latín, Parolin se situó ante la visión del cielo y el infierno de Miguel Ángel, “El Juicio Final”, y dirigió a los cardenales en un largo juramento. Cada uno de ellos colocó su mano sobre el Evangelio y prometió en latín guardar el máximo secreto.

El ritual dramático fue más colorido de lo que Hollywood podría crear, un baño de colores, cantos, incienso y solemnidad que subrayó la seriedad del momento. Fuera, en la Plaza de San Pedro, la escena era casi festiva: cientos de personas seguían el acto en pantallas de vídeo gigantes y aplaudían cuando se cerraban las puertas de la Capilla Sixtina y se cortaba la señal del Vaticano.

Pero después de casi tres horas de espera y cuando se acercaba la hora de la cena, muchos de los asistentes se marcharon, frustrados por la duración del proceso y preguntándose si se había llegado a votar.

Muchos cardenales no se habían reunido hasta la semana pasada y lamentaron necesitar más tiempo para conocerse, lo que suscitó dudas sobre cuánto tiempo podría tardar un hombre en asegurarse la mayoría de dos tercios, u 89 papeletas, necesaria para convertirse en el 267º Papa.

PUBLICIDAD

“Esperar y ver, un poco de paciencia, esperar y ver”, dijo el cardenal Mario Zenari, embajador del Vaticano en Siria.

Los cardenales no tenían que celebrar una primera votación el miércoles, pero se esperaba que lo hicieran. Suponiendo que no se encontrara un ganador, el Vaticano dijo que se podía esperar humo negro saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina después de las 7 p.m. A medida que las 9 p.m. llegaban y pasaban, no se sabía por qué se estaba tardando tanto.

Los cardenales se retirarán a descansar y volverán el jueves por la mañana.