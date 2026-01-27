La Tierra está más cerca que nunca de la destrucción a medida que Rusia, China, Estados Unidos y otros países se vuelven “cada vez más agresivos, adversarios y nacionalistas”, afirmó el martes un grupo de defensa de la ciencia y adelantó su “Reloj del Juicio Final” a 85 segundos para la medianoche.

El Boletín de los Científicos Atómicos citó los riesgos de una guerra nuclear, el cambio climático, el posible mal uso de la biotecnología y el creciente uso de la inteligencia artificial sin los controles adecuados al hacer el anuncio anual, que califica lo cerca que está la humanidad de su fin.

PUBLICIDAD

El año pasado, el reloj avanzó hasta 89 segundos para la medianoche.

Desde entonces, “los acuerdos mundiales que tanto costó alcanzar se están desmoronando, acelerando una competición de grandes potencias en la que el ganador se lo lleva todo y socavando la cooperación internacional” necesaria para reducir los riesgos existenciales, afirmó el grupo.

Les preocupa la amenaza de una escalada de conflictos en los que participen países con armas nucleares, y citan la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto de mayo entre India y Pakistán y la posibilidad de que Irán sea capaz de desarrollar armas nucleares tras los ataques del verano pasado de Estados Unidos e Israel.

La confianza y la cooperación internacionales son esenciales porque “si el mundo se fragmenta en un planteamiento de nosotros contra ellos, de suma cero, aumentan las probabilidades de que todos perdamos”, afirmó Daniel Holz, Presidente del Consejo de Ciencia y Seguridad del Grupo.

El grupo también destacó las sequías, olas de calor e inundaciones relacionadas con el calentamiento global, así como el fracaso de las naciones para adoptar acuerdos significativos para luchar contra el calentamiento global, señalando los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para impulsar los combustibles fósiles y obstaculizar la producción de energía renovable.

A partir de 1947, este grupo de defensa utilizó un reloj para simbolizar el potencial e incluso la probabilidad de que la gente hiciera algo para acabar con la humanidad. Al final de la Guerra Fría, faltaban 17 minutos para la medianoche. En los últimos años, para hacer frente a los rápidos cambios mundiales, el grupo ha pasado de contar los minutos que faltan para la medianoche a contar los segundos.

El grupo afirmó que el reloj podría retroceder si los líderes y las naciones trabajaran juntos para hacer frente a los riesgos existenciales.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.