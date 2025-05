Conocer Japón es el sueño de muchas personas que se sienten fascinadas por la rica cultura e historia de este país asiático. Sin embargo, no todos los viajeros viven experiencias gratas.

La modelo y creadora de contenido Natalisi Taksisi contó a través de un vídeo la incómoda situación que vivió en un hotel de Tokio. Según mencionó, viajó sola a este país porque le habían dicho que era bastante seguro.

“Encontré un hombre extraño debajo de mi cama en mi habitación de hotel”, reveló la joven “influencer”.

De acuerdo con su relato, se hospedó en APA Hotel, una cadena de hoteles con buena reputación en Japón. Además, recibió una tarjeta que le permitía el acceso a su piso y a su cuarto.

Así fue cómo su viaje se convirtió en una pesadilla

El primer día fue normal, pero todo cambió el segundo día, cuando regresó luego de hacer turismo en Tokio.

Llegó a las 7:30 p. m., se quitó la ropa y se acostó en su cama para descansar tras la larga jornada.

“Noté un olor extraño. Al principio pensé que venía de mi pelo o de las sábanas, pero luego me di cuenta de que venía de debajo de la cama. Bromeando, pensé: ‘¿Qué pasa si hay una persona muerta debajo de la cama?’“, dijo Taksisi.

La mujer se agachó para revisar y se llevó un gran susto, pues se encontró con un par de ojos viéndola. “Vi un hombre asiático debajo de mi cama”, contó.

La creadora de contenido comenzó a gritar, lo que hizo que el individuo saliera de su escondite y se quedara mirándola fijamente por tres segundos. Luego, él también comenzó a gritar y se fue corriendo del cuarto.

“Grité pidiendo ayuda y la administración del hotel vino y llamó a la Policía. Encontraron un banco de energía y un cable USB debajo de mi cama”, relató la joven.

La mujer les preguntó que cómo era posible que aquella situación sucediera, pero no le dieron respuesta alguna. Incluso, le dijeron que lo más probable es que la Policía no iba a encontrar al intruso, porque no tenían cámaras.

A raíz de esto, la joven se pasó a otro hotel y exigió un reembolso. El hotel original accedió y le contaron que, efectivamente, las autoridades no pudieron dar con la identidad del hombre que estaba debajo de su cama.

"Los siguientes días fueron una pesadilla. No podía dormir, estaba constantemente nerviosa, revisando cada rincón de mi cuarto. Eventualmente, escribí al hotel pidiendo compensación por daños emocionales", contó.

A pesar de que la respuesta fue negativa, la mujer sigue preguntándose cómo es posible que un hombre extraño entrara a su habitación y supiera que ella se encontraba sola.