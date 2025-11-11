Las autoridades dominicanas informaron el martes que una falla en el sistema energético dejó fuera de operación a todas las generadoras de electricidad del país.

El apagón total provocó un caos en el tránsito de la capital, Santo Domingo, y en sistemas de transporte masivo como el metro, que debió ser suspendido al igual que el teleférico de la ciudad.

“El servicio de energía eléctrica está registrando actualmente un ‘blackout’ (apagón total) producto de una avería originada en el sistema de transmisión”, informó la Empresa de Transmisión de Electricidad Dominicana (ETED).

Agregó que se ha desplegado un amplio equipo técnico para corregir el incidente y restablecer el suministro lo antes posible, pero no dio un plazo estimado de solución.

Las salidas de las generadoras de San Pedro de Macorís y Quisqueya —ubicadas en la provincia de Sa Pedro Marcorís— originó la caída en cascada de las demás plantas de transmisión y generación, detalló la empresa encargada de la distribución energética.

Este evento es inusual en República Dominicana, ya que cuando una planta sale de funcionamiento por mantenimiento se encienden otras para compensar.

Desde hace décadas el país tiene una matriz de generación diversificada con plantas a carbón, a gas natural, fuel oil y en menor proporción energía solar, eólica e hidráulica.