París. La banana de la obra ‘Comedian’, del artista italiano Maurizio Cattelan, fue objeto de un robo este sábado en el Centre Pompidou-Metz, donde forma parte de la exposición ‘Dimanche san fin’ (Domingo sin fin) y de la colección del Centro Pompidou, aunque fue repuesta hoy mismo por otra.

Según informó la institución museística, la desaparición de la banana que constituye el elemento perecedero de la instalación fue detectada hacia las 2:00 p.m., por un agente de vigilancia del museo situado al noreste de Francia.

El Centro Pompidou-Metz presentó una denuncia y condenó el incidente, al considerar que supone una falta de respeto hacia las obras expuestas y priva temporalmente a los visitantes de una parte de la experiencia propuesta por la muestra.

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No obstante, el museo precisó que la pieza no sufrió daños irreversibles.

La obra ‘Comedian’ consiste en una banana real adherida a una pared mediante un trozo de cinta adhesiva plateada. Presentada por primera vez en 2019 en Art Basel Miami Beach, la pieza se convirtió rápidamente en una de las obras más comentadas y controvertidas del arte contemporáneo.

La institución francesa recordó que el valor de ‘Comedian’ reside principalmente en su certificado de autenticidad y en el protocolo que regula su exhibición, más que en la fruta en sí.

De acuerdo con las instrucciones establecidas para la obra, la banana fue reemplazada rápidamente y la instalación recuperó su presentación original pocas horas después del incidente.

La obra propone una reflexión sobre la herencia del ‘ready-made’, corriente artística popularizada por Marcel Duchamp, que transforma objetos cotidianos en obras de arte mediante la decisión del artista de presentarlos como tales.

La pieza también plantea interrogantes sobre la naturaleza del arte, la construcción del valor en el mercado artístico, el papel de las instituciones culturales y la relación entre el objeto físico y el concepto que representa.

La obra alcanzó una enorme repercusión mediática por su apariencia aparentemente banal y por el elevado precio de sus ediciones, que fueron vendidas por decenas de miles de dólares.

Además, ha protagonizado varios incidentes notorios en los que visitantes o artistas performativos retiraron o se comieron la banana expuesta, acciones que, paradójicamente, reforzaron el debate sobre el significado de la pieza y contribuyeron a su fama internacional.

Para Cattelan, conocido por su humor provocador y su crítica a las convenciones del arte, ‘Comedian’ funciona tanto como una obra conceptual como una sátira sobre el mercado artístico contemporáneo y los mecanismos que determinan qué se considera arte y qué valor se le atribuye.

En Metz, la instalación forma parte del ‘Abecedario’ concebido por Cattelan para la exposición y ocupa en solitario la sección titulada ‘Cuando dejemos de comprender el mundo’.