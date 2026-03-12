Dakar, Senegal. El parlamento de Senegal aprobó una ley que endurece el castigo por la homosexualidad en la nación de África occidental, de mayoría musulmana.

La nueva ley, que el primer ministro Ousmane Sonko presentó al parlamento el mes pasado, describe los actos homosexuales como “contra natura”. Duplica el castigo para los condenados, al pasar de penas de prisión de uno a cinco años a entre cinco y 10 años.

Durante la sesión, 135 legisladores votaron a favor del proyecto de ley sin oposición. Hubo tres abstenciones.

En otro cambio, la ley castiga lo que denomina la “promoción” o la “financiación” de la homosexualidad, un intento de reprimir a organizaciones que apoyan a las minorías sexuales y de género.

PUBLICIDAD

Las multas por la infracción también se elevaron hasta un máximo de 10 millones de francos CFA (17,609 dólares), pero la ley mantiene la falta como un delito menor, en lugar de un crimen. Durante la sesión parlamentaria, los ministros sostuvieron que la ley anterior, de 1966, era demasiado indulgente.

La nueva ley también castiga a cualquiera que acuse a una persona de actos homosexuales “sin pruebas”.

En las últimas semanas, grupos que promueven valores islámicos han organizado concentraciones en apoyo de la ley, y la policía ha reprimido a presuntas personas homosexuales y ha detenido al menos a una docena de personas.

La ley cumple una promesa de campaña del primer ministro, quien había intentado introducirla sin éxito cuando estaba en la oposición.