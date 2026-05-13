En un contexto donde la búsqueda de segundas nacionalidades se ha incrementado por motivos laborales, académicos o de identidad, la Embajada de Alemania ha publicado una lista de 20 apellidos que pueden agilizar el proceso de obtención de la ciudadanía para quienes poseen ascendencia en dicho país.

Esta iniciativa busca reconocer la herencia cultural y simplificar la formalización del vínculo jurídico de los descendientes con su nación de origen, permitiendo un acceso más directo al pasaporte europeo.

Listado de apellidos y su origen histórico

Los apellidos identificados por las autoridades diplomáticas son:

Bauer

Becker

Fischer

Hoffmann

Klein

Koch

Meyer

Müller

Neumann

Richter

Schäfer

Schmidt

Schneider

Schröder

Schulz

Schwarz

Wagner

Weber

Wolf

Zimmermann

De acuerdo con la Sociedad de la Lengua Alemana, el apellido más común en el país es Müller, seguido por Schmidt y Meyer.

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Históricamente, muchos de estos nombres derivan de profesiones tradicionales del entorno rural y urbano alemán, como molinero, herrero, sastre o agricultor. Otros, por su parte, hacen referencia a denominaciones de clase social o a regiones geográficas específicas del territorio germano.

Criterios de acceso por descendencia

El derecho a la nacionalidad alemana se rige primordialmente por el principio de descendencia (ius sanguinis). Los criterios actuales se dividen según la fecha de nacimiento y la situación civil de los progenitores:

Hijos matrimoniales: Aquellos nacidos hasta el 31 de diciembre de 1974 la obtienen vía paterna. A partir del 1 de enero de 1975, es posible obtenerla también a través de la madre.

Aquellos nacidos hasta el 31 de diciembre de 1974 la obtienen vía paterna. A partir del 1 de enero de 1975, es posible obtenerla también a través de la madre. Hijos extramatrimoniales: Quienes nacieron hasta el 30 de junio de 1993 accedían únicamente por la madre. Desde julio de 1993, se incluyó la vía paterna, siempre que se compruebe la paternidad bajo la ley alemana.

Quienes nacieron hasta el 30 de junio de 1993 accedían únicamente por la madre. Desde julio de 1993, se incluyó la vía paterna, siempre que se compruebe la paternidad bajo la ley alemana. Nietos: El acceso por vía de la abuela es posible siempre que se cumplan requisitos específicos sobre el nacimiento y matrimonio del progenitor intermedio.

Requisitos legales y de residencia

Además de contar con un apellido de origen germano y demostrar la línea sucesoria, los solicitantes deben cumplir con normativas legales vigentes. Entre ellas se destaca el reconocimiento formal de la paternidad según la legislación de Alemania y, en ciertos casos, una residencia legal en dicho país por un periodo mínimo de tres años.

Para los hijos extramatrimoniales que buscan la ciudadanía por vía paterna, existe un límite de edad fijado en los 23 años para completar ciertos procesos. Estas medidas aseguran que la conexión con el país sea verificable, abriendo oportunidades para miles de personas que, como en el caso de Argentina, cuentan con una población estimada de 600.000 potenciales beneficiarios.