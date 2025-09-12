BOGOTÁ. Al menos siete mineros se encontraban atrapados el viernes en una mina de oro explotada ilegalmente que se derrumbó en el suroeste de Colombia.

Un grupo de socorristas, incluidos bomberos, intentaban sacar a los trabajadores con vida de la mina subterránea ubicada en una zona rural de Santander de Quilichao, un municipio del departamento de Cauca, donde hay varias minas ilegales de oro.

La entrada del socavón construido artesanalmente se derrumbó y se inundó, según fotografías divulgadas a la prensa por la Agencia Nacional de Minería.

La autoridad minera indicó que se trata de una excavación no formal de explotación de oro, es decir, sin permisos estatales para operar y estándares de seguridad.

En lo que va del año la autoridad ha reportado 18 emergencias en minas de oro que han cobrado la vida de 20 trabajadores. La última de ellas ocurrió el lunes en el centro oeste de Colombia, donde fueron rescatadas 19 personas con vida y una fallecida.