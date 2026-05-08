101 casos de contagio con hantavirus se han reportado en Argentina entre el 2025-2026, de acuerdo a un informe epidemiológico emitido por las autoridades sanitarias de ese país, según reportó el diario El Clarín.

El más reciente de estos contagios, que no guardan relación con el brote reportado en un crucero, es el de un hombre de 43 años que llegó a la sala de emergencias de un hospital en la región de Bariloche hace dos días.

Las autoridades sanitarias argentinas confirmaron que toda su familia fue aislada tras producirse el diagnóstico. La condición del paciente es estable. Se informó que el paciente acudió al hospital tras presentar dolores corporales, fiebre y diarrea. De inmediato fue internado y horas más tarde, los análisis revelaron que se trataba del virus.

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El paciente acababa de regresar de un viaje por el norte de Argentina, por lo que se investiga si fue en esa región que ocurrió el contagio, o si estuvo expuesto al virus mientras realizaba labores agrícolas en Bariloche. El caso no guardaría relación con el brote de hantavirus reportado en el crucero MV Hondius, donde se han reportado al menos tres muertes.

Su pareja y su hijo fueron aislados de inmediato, según los protocolos oficiales. Dependiendo del origen de la infección podría cambiar el protocolo que se sigue con los familiares ya que en Argentina, existen dos variantes de la enfermedad. La cepa Andes, prevaleciente en el país y que puede transmitirse de persona apersona, y la cepa NOA. Si el contagio ocurrió en el norte argentino, no sería necesario mantener aislados a los familiares.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana del 19 al 25 de abril, en Argentina se habían reportado 101 casos de hantavirus durante el 2025 y 2026. Al menos 42 de estos casos se habían reportado en la capital argentina, Buenos Aires.

Un total de 32 personas han fallecido a causa del virus desde que se inició la temporada de contagios en Argentina. Entre las víctimas fatales figura un policía de 39 años que al parecer, se contagió mientras hacía “trekking” en una zona cercana a la frontera con Chile en febrero, y un albañil que presentó síntomas mientras trabajaba en una obra.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por las heces, orina y la saliva del ratón colilargo, que vive en áreas silvestres, de Argentina. El contagio se produce por inhalación del virus. Según estudios científicos, la variante existente en la Patagonia puede tramsitirse de persona a persona.

Los síntomas frecuentes de la enfermedad son fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.