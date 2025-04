Es poco lo que se conoce de la relación entre el papa Francisco y su familia, pues desde que el pontífice asumió la cabeza de la Iglesia Católica no se le vio en público con ninguno de sus familiares, pues él nunca viajó a Argentina.

Mauro Bergoglio, sobrino del santo padre, relevó la cercanía que sostenían con el religioso, recordó la última comunicación que tuvieron con él y contó si asistirán al funeral.

El papa Francisco nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio Flores, Argentina. Era el mayor de cinco hijos de Mario José Bergoglio, quien trabajaba como contador en una empresa ferroviaria, y de María Regina Sívori, dedicada al hogar.

PUBLICIDAD

De hecho, antes de asumir el papado se llamaba Jorge Mario Bergoglio. De todos sus hermanos solo sobrevive una: María Elena Bergoglio y ella lo acompañó durante su proceso de hospitalización.

¿Cómo era la relación del papa y su familia?

El sobrino del papa contó en entrevista con W Radio que, al igual que todo el mundo, la noticia del fallecimiento de su tío lo tomó por sorpresa.

Aunque el santo padre estaba mejorando después de su recaída por la neumonía bilateral, falleció el pasado 21 de abril con 88 años de edad a causa de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible.

“Me enteré cuando me levanté para ir a trabajar. Una noticia muy triste, no solo por ser familiar, sino para la Argentina”, recordó Mauro Bergoglio.

Si bien, el pontífice nunca viajó a su país natal y la distancia entre sus familiares era notable, siempre estuvo en contacto con sus sobrinos y hermanos.

“Nunca perdimos el contacto. Cuando asumió el papado, nos comunicábamos por correo electrónico, siempre estábamos en contacto”, relató al medio anteriormente mencionado.

¿Cómo fue cuándo asumió el papado?

Según Mauro Bergoglio, cuando el papa Francisco asumió el papado, cobró mucho significado en su familia. Sin embargo, nunca dudó en relacionarse con sus sobrinos como su tío.

Incluso, la última conversación que tuvieron fue unos días después de salir de su hospitalización, donde estuvo en situación crítica.

“Hace unos días, cuando salió de su internación, le escribí para ver cómo estaba y me dijo que se sentía mejor, por eso esto es tan inesperado. A él le gusta hablar, estaba un poco exigido en cuanto a la respiración”, dijo.

PUBLICIDAD

¿Asistirán al funeral del papa Francisco?

Después de un día del fallecimiento del papa Francisco, Roma y el Vaticano ya han tomado medidas estrictas para llevarse a cabo el funeral del pontífice.

Tras más de una hora de reunión, los cardenales informaron que el funeral del santo padre se celebrará el sábado 26 de abril a las 10.00 hora local en la plaza de San Pedro del Vaticano.

La ceremonia, a la que está previsto que lleguen Jefes de Estado de todo el mundo, será oficiada por el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re.

De igual forma, se indicó que su féretro será trasladado a la basílica de Santa María la Mayor para ser enterrado, según dejó escrito en su testamento.

Frente a esto, Mauro Bergoglio dijo que busca conseguir el dinero para viajar, pero que al momento no cuenta con esa posibilidad.

“Lamentablemente, no tuvimos la posibilidad (de visitarlo en vida), por lo menos mi familia. La verdad, he hablado con varios contactos para ver si puedo conseguir para el pasaje porque no me alcanza para viajar y poder despedirlo”, finalizó.