Anne O’Connor no paraba de contar ovejas, y eso le quitaba el sueño.

Una oveja propiedad de O’Connor, que dirige la granja Clover & Bee Farm en Underhill (Vermont) con su marido Gunnar, parió a principios de mes un lote poco común de seis corderos. Tanto los sextillizos como su madre se encuentran bien, lo que hace aún más notable la inesperada ganancia de corderos.

La misma oveja había tenido cuatrillizos anteriormente y, aunque un reciente chequeo indicaba que esta vez tendría dos corderos, O’Connor sospechaba que serían más. Cuando llegó el gran día, los corderitos parecían no parar de llegar.

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8 Fotos Las fuentes difieren en cuanto a la rareza de los sextillizos de oveja: O’Connor lo cifra en 1 de cada 1,000 y algunos sitios web agrícolas lo sitúan en uno de cada millón o más.

“Sospechaba un poco, sólo por lo grande que era y porque iba un poco antes, que podría tener más de dos”, dijo. “Seis está muy bien, pero sin duda... es bastante”.

Las fuentes difieren en cuanto a la rareza de los sextillizos de oveja: O’Connor lo cifra en 1 de cada 1,000 y algunos sitios web agrícolas lo sitúan en uno de cada millón o más. O’Connor dijo que ha estado en contacto con la Asociación de Ovejas y Cabras de Vermont sobre los nacimientos, y el grupo encontró sólo otro pastor tenía una oveja dar a luz a tantos corderos.

“Tardan más en alcanzar el peso corporal completo, pero la mayoría lo hace bien”, explica Kristen Judkins, de Gilead Fiber Farm, propietaria de una oveja que tuvo sextillizos tres años seguidos, en un correo electrónico. “Hay que vigilarlos durante las primeras semanas para asegurarse de que comen lo suficiente”.

Los corderos, que son en parte de la raza Finnsheep, reciben los nombres de los números del uno al seis en finés. La madre se llama Teemu por el jugador de hockey finlandés y miembro del Salón de la Fama del Hockey Teemu Selänne. Los O’Connor piensan quedarse con las cuatro ovejas y buscar un hogar para los dos corderos machos.

La granja cría ovejas para lana y también cultiva hierbas y bayas. Va por su quinto verano criando ovejas. El rebaño está en pleno auge: junto con otras dos crías recientes, los seis nuevos corderos elevan el total a 21. Y cinco ovejas están preñadas. Y cinco ovejas están preñadas.

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Es probable que los días de reproducción de Teemu no hayan terminado. Se le permitirá un respiro, pero es muy probable que tenga más corderos en el futuro, dijo O’Connor.

“Ella es una gran madre, ella está haciendo impresionante con esto”, dijo O’Connor. “Ella es todavía muy en sus años reproductivos, por lo que probablemente un año o más y ella sólo, ya sabes, ser capaz de poner sus pezuñas para arriba “.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.