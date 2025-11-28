Temblor de 5.1 sacude el centro de Irán sin que se hayan reportado daños
Un terremoto de magnitud 5,1 sacudió este viernes el condado de Bahabad, situado en el centro de Irán, sin que se hayan reportado víctimas o daños graves.
El temblor ocurrió a primera hora de la mañana en el centro del país en zonas no residenciales y no se han registrado daños por ahora, dijo a la agencia IRNA Bala Gatfi, director de Gestión de Crisis de la provincia de Yazd, donde sucedió el terremoto.
Tras el temblor de 5.1, se registraron otras réplicas de magnitud 4.9 y 3.2, respectivamente, en la misma zona.
Las autoridades han enviado equipos de la Media Luna Roja a la zona para realizar una evaluación de la situación.
Irán tiene una gran actividad sísmica y se registran numerosos terremotos. Los más graves hasta la fecha en Irán se produjeron en diciembre de 2003 y en junio de 1990, cuando perdieron la vida 31,000 y 37,000 personas, respectivamente.
En noviembre de 2017 un terremoto de magnitud 7.3 causó 620 muertos y más de 12,000 heridos en la provincia noroccidental de Kermanshah.