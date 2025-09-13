Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este viernes sobre una jornada de adiestramiento en 312 cuarteles y unidades militares para este sábado, en medio de tensiones por el despliegue naval de EE.UU. en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de propiciar un “cambio de régimen”.

“Hombre y mujer del pueblo, te va llegar por la vía que tenemos la convocatoria para que vayas a una fase avanzada de adiestramiento y cohesión de combate en los cuarteles y unidades militares”, indicó Maduro en un video publicado en su canal de Telegram.

En este sentido, detalló que el adiestramiento, que comenzará a las 9:00 a.m. hora local, consistirá en el “empleo de los sistemas de armas, organización para las operaciones, todo lo que es el desarrollo de los hábitos y habilidades en el despliegue de las operaciones militares de día, de noche, de madrugada”.

Este jueves, Maduro anunció la puesta en marcha del “Plan Independencia 200”, en el que aseguró participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en “284 frentes de batalla”, para garantizar “la independencia y la paz” del país.

En agosto, el Gobierno llevó a cabo un proceso de alistamiento presencial de las “fuerzas milicianas” para “defender la patria”, durante el que, según cifras oficiales, se registraron 8.2 millones de personas, un número que Maduro espera aumente con la reciente activación de una inscripción “permanente” de forma virtual.

Estados Unidos mantiene desplegados cerca de las costas venezolanas ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.