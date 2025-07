( The Associated Press )

Tokio. Uno de los terremotos más potentes jamás registrados remeció el extremo oriental de Rusia en la madrugada del miércoles y provocó olas de tsunami en Japón, Hawái y en la costa oeste de Estados Unidos. No se reportaron daños significativos por el momento, pero las autoridades advirtieron a la población que se mantenga alejada de la costa y apuntaron que el riesgo podría durar más de un día.

Los puertos de la península de Kamchatka en Rusia, cerca del epicentro del temblor de magnitud 8.8, se inundaron mientras los residentes huían tierra adentro, y olas blancas se estrellaron en la costa del norte de Japón. Los autos llenaron las carreteras y autopistas en la capital de Hawái, Honolulu, con el tránsito paralizado incluso en áreas alejadas de la costa.

PUBLICIDAD

La gente acudió a los centros de evacuación en las zonas afectadas en Japón, con el recuerdo aún fresco del terremoto y tsunami de 2011 que causó fusiones en una planta nuclear. No se reportaron anomalías en las operaciones de las centrales nucleares del país el miércoles.

Las autoridades rusas dijeron que varias personas resultaron heridas, pero no ofrecieron una cifra exacta. En Japón, al menos una persona resultó herida.

Se registró un tsunami de entre 3 y 4 metros (de 10 a 13 pies) de alto en Kamchatka, de 60 centímetros (2 pies) en la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, y olas de menos de 30 cms (1,4 pies) por encima del nivel de la marea en las Islas Aleutianas de Alaska.

Horas después del terremoto, Hawái rebajó su alerta de tsunami a aviso, mientras que la Agencia Meteorológica de Japón redujo también su nivel su alerta a aviso en la costa del Pacífico, al sur de Fukushima. La alerta seguía vigente más al norte.

El General de División Stephen Logan, ayudante general del Departamento de Defensa del estado de Hawái, dijo que el aviso significa que existe la posibilidad de corrientes fuertes y olas peligrosas, así como inundaciones en playas o puertos.

Hawái y Oregon advierten a residentes sobre posibles daños

El impacto del tsunami podría durar horas o incluso más de un día, señaló Dave Snider, coordinador de alertas de tsunami del Centro Nacional de Alerta de Tsunami en Alaska.

“Un tsunami no es solo una ola”, afirmó. “Es una serie de olas potentes durante un largo período de tiempo. Los tsunamis cruzan el océano a cientos de kilómetros (millas) por hora, tan rápido como un avión a reacción, en aguas profundas. Pero cuando se acercan a la costa, disminuyen la velocidad y comienzan a acumularse. Y ahí es donde el problema de la inundación se vuelve un poco más posible”.

PUBLICIDAD

“En este caso, debido a que la Tierra envía básicamente estas enormes ondas de agua a través del océano, se moverán hacia adelante y hacia atrás durante bastante tiempo”, por lo que algunas comunidades pueden notar los efectos por más tiempo, agregó.

El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo que los datos del atolón Midway, que se encuentra entre Japón y Hawái, midieron olas de 1.8 metros (6 pies) de pico a valle. El oleaje que llegue al archipiélago puede ser mayor o menor, afirmó añadiendo que era demasiado pronto para saberlo. Un tsunami de ese tamaño sería similar a una ola de 90 centímetros (3 pies) montada sobre el oleaje, explicó.

“Es una ola longitudinal con gran fuerza que se adentra en la costa y hacia el interior”, indicó en una conferencia de prensa.

Green dijo que se activaron helicópteros Black Hawk y que hay vehículos de alta mar listos para salir en caso de que las autoridades necesiten realizar rescates. “Pero, por favor, no se pongan en peligro”, declaró.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Oregon dijo en Facebook que se esperaban pequeñas olas de tsunami a lo largo de la costa a partir de las 11:40 de la noche, con alturas de entre 30 y 60 centímetros (1 y 2 pies). Instó a la población a mantenerse alejada de las playas, puertos y marinas, y a quedarse en un lugar seguro lejos de la costa hasta que se levante el aviso.

“Este no es un tsunami importante, pero las corrientes peligrosas y las olas fuertes pueden representar un riesgo para quienes estén cerca del agua”, apuntó el departamento.

PUBLICIDAD

Gran parte de la costa oeste, que abarca la provincia de Columbia Británica en Canadá, y los estados estadounidenses de Washington y California, también estaba bajo aviso de tsunami.

Se pronosticó un tsunami de menos de 30 centímetros (menos de 1 pie) en partes de la isla de Vancouver, en la Columbia Británica. La agencia de emergencias regional dijo que se esperaba que las olas llegasen a remota isla de Langara alrededor de las 10:05 de la noche del martes y a Tofino alrededor de las 11:30. Además, señaló que se esperaban “múltiples olas a lo largo del tiempo”.

Regiones rusas reportan daños limitados

El sismo, que se produjo a las 8:25 de la mañana (hora de Japón), tuvo una magnitud preliminar de 8.0, según sismólogos de Japón y Estados Unidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) actualizó posteriormente su medición a 8.8 y señaló que se produjo a una profundidad de 20.7 kilómetros (13 millas).

El temblor tuvo su epicentro a unos 119 kilómetros (74 millas) de la ciudad rusa de Petropavlovsk-Kamchatsky, que tiene una población de 180.000 habitantes, en la península de Kamchatka. Se registraron múltiples réplicas con magnitudes de hasta 6.9.

El alcalde de Severokurilsk, Alexander Ovsyannikov, reportó que el puerto pesquero se inundó por las olas del tsunami, que arrastraron barcos de pesca al mar, y que la ciudad no registró daños importantes. Se cortó el suministro eléctrico y las autoridades estaban revisando la red eléctrica tras la inundación.

Entre los sismos más fuertes registrados en el mundo

El terremoto parecía ser el más potente registrado en todo el mundo desde el de marzo de 2011 frente al noreste de Japón, que tuvo una magnitud de 9.0 y causó un enorme tsunami que provocó fusiones en una planta nucleoeléctrica de Fukushima. Solo se han medido unos pocos terremotos más fuertes en todo el mundo.

PUBLICIDAD

La alerta de tsunami interrumpió el transporte en Japón, con transbordadores, trenes y aeropuertos en las zonas afectadas suspendiendo o retrasando algunas operaciones.

En la localidad de Hamanaka, en Hokkaido, y en el puerto de Kuji, en Iwate, se registró un tsunami de 60 cms (2 pies), de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón. Varias áreas reportaron olas más pequeñas, incluyendo unas de 20 centímetros (8 pulgadas) en la bahía de Tokio cinco horas después del terremoto.

En la ciudad costera de Matsushima, en el norte del país, decenas de residentes se refugiaron en un centro de evacuación, donde se distribuyeron botellas de agua y funcionaba el aire acondicionado. Una persona contó a la cadena NHK que acudió al lugar sin dudarlo tras la experiencia del tsunami de 2011.

El secretario del gobierno de Japón, Yoshimasa Hayashi, advirtió a los evacuados que es posible que no puedan regresar a sus casas al final del día, ya que las olas del tsunami podrían seguir siendo altas.

Las plantas nucleoeléctricas japonesas no reportaron anomalías. La operadora de la planta de Fukushima Daiichi, dañada en 2011, dijo que alrededor de 4,000 trabajadores se refugiaban en zonas altas en el complejo mientras monitoreaban de forma remota para garantizar la seguridad de la planta.

Las autoridades filipinas aconsejaron a la población mantenerse alejada de la playa y las zonas costeras. “Puede que no sean olas muy grandes, pero pueden continuar durante horas y poner en peligro a quienes se bañen en el mar”, dijo a The Associated Press Teresito Bacolcol, del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

PUBLICIDAD

La marina de México advirtió que las olas de tsunami comenzarán a llegar a la costa norte en Ensenada, cerca de California, alrededor de las 02:22 de la madrugada del miércoles, y podrían progresar a lo largo de la costa del Pacífico hasta el estado de Chiapas, alrededor de las 07:15. Además, recomendó a la población que se aleje de las playas hasta que se suspenda la alerta.

Las autoridades de Nueva Zelanda emitieron advertencias de “corrientes fuertes e inusuales y oleadas impredecibles” en todas sus costas. La alerta de la agencia gubernamental de gestión de emergencias decía que la gente debería salir del agua, de las playas y zonas costeras, y alejarse de puertos, marinas, ríos y estuarios.

En Fiyi, Samoa, Tonga, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Salomón, se pidió a la población que permaneciese lejos de las costas hasta que pasara el oleaje más tarde el miércoles.

Algunas pequeñas y bajas cadenas de islas del Pacífico están entre las más amenazadas del mundo por los tsunamis y el aumento del nivel del mar debido al cambio climático.

A principios de julio, cinco poderosos terremotos —el más grande con una magnitud de 7.4— sacudieron el mar cerca de Kamchatka. El más potente se produjo a una profundidad de 20 kilómetros y a 144 kilómetros (89 millas) al este de Petropavlovsk-Kamchatsky.