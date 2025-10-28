Ankara. Varios edificios colapsaron o sufrieron serios daños a causa del terremoto de magnitud 6.1 que sacudió el oeste de Turquía en la noche del lunes sin causar víctimas mortales, aunque 26 personas resultaron heridas al reaccionar con pánico al fuerte temblor, informaron este martes las autoridades del país euroasiático.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, aseguró que nadie murió en el sismo que se produjo a las 10:48 a.m, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 5.9 kilómetros y con epicentro en el municipio de Sindirgi, un municipio de 32,000 habitantes, al que siguieron varias réplicas con magnitudes de hasta 4.2

PUBLICIDAD

Al hacer hoy un balance provisional de los daños materiales causados, Yerlikaya indicó que tres edificios quedaron completamente destruidos en Sindirgi, mientras que muchos otros sufrieron “graves daños”.

El temblor, que se sintió también en Estambul, ciudad situada a unos 200 kilómetros más al noreste, y en otras provincias vecinas, desató pánico entre la población, impulsando a algunos a saltar por las ventanas o a huir de forma precipitada.

Un total de 26 personas fueron hospitalizadas anoche por las heridas que sufrieron a raíz de esas reacciones, pero todas han sido dadas de alta.

“Los 26 ciudadanos heridos por causas secundarias, como saltos o caídas durante el terremo (...) han sido tratados en nuestros hospitales y todos ellos ya han sido dados de alta”, indicó el ministro turco de Salud, Kemal Memişoğlu, en un comunicado publicado en redes sociales.

Equipos de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático enviados a la región continuaban este martes evaluando los daños causados, al tiempo que se ha iniciado también la retirada de los escombros.

Sindirgi fue ya epicentro el pasado 10 de agosto de un terremoto, también de magnitud 6.1, que causó un muerto y medio centenar de heridos, dañando 16 edificios.

Además, el 28 de septiembre tuvo lugar un sismo de magnitud 5.4 en Simav, situado en la misma falla geológica, unos 70 kilómetros más al este, en la provincia de Kütahya, sin causar en este caso daños de consideración.