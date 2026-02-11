Tumbler Ridge, Canadá. Un tiroteo en una escuela de Columbia Británica, Canadá, dejó ocho personas muertas, incluido un tirador, y decenas de heridos, informó la policía el martes.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que se ha encontrado a un sospechoso muerto con lo que se cree es una herida autoinfligida.

La policía indicó anteriormente que los agentes están trabajando para determinar si hay un segundo sospechoso involucrado.

Las autoridades pidieron a los residentes de Tumbler Ridge, que tiene una población de aproximadamente 2,400 personas, que permanezcan dentro de sus casas mientras se despliegan recursos policiales en el área desde zonas vecinas.

El Distrito Escolar de Peace River South dijo el martes que hubo un cierre de emergencia tanto en la escuela secundaria como en la escuela primaria de Tumbler Ridge.

Tumbler Ridge está a más de 600 millas al norte de Vancouver, cerca de la frontera con Alberta. El sitio web del gobierno provincial indica que la Escuela Secundaria Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes desde el 7mo hasta el 12mo grados.

Los tiroteos en escuelas son raros en Canadá.