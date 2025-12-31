Lima. Dos trenes que llevaban turistas a Machu Picchu , la joya del turismo de Perú, chocaron frontalmente el martes y causaron la suspensión del servicio ferroviario y al menos un muerto y 36 heridos de varias nacionalidades, además de dejar alrededor de 1,300 turistas varados, informaron las autoridades.

El capitán Jhonatan Castillo, de la región policial Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, dijo por teléfono a The Associated Press que tras la colisión de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail se confirmó el fallecimiento de Roberto Cárdenas Loayza, de 61 años y maquinista de Inca Rail.

PUBLICIDAD

Entre los heridos había turistas nacionales y extranjeros procedentes de Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia, China, Taiwán, Japón, Polonia, España, Brasil y Chile, según el gobierno regional de Cusco.

El choque es un suceso sin precedentes en la historia ferroviaria hacia Machu Picchu que, de acuerdo con varios miembros del gremio turístico, evidenció la falta de respuesta inmediata de las autoridades y empresas de transporte ante emergencias.

Los trenes a Machu Picchu quedaron suspendidos temporalmente. Según el concesionario de la vía férrea, el accidente ocurrió a las 1:20 p.m. hora local en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina y a Pampaccahua, en el distrito de Machu Picchu. La ciudadela inca de piedra está ubicada a unos 53 kilómetros (cerca de 33 millas) de la ciudad de Cusco, la capital regional.

Videos difundidos por la prensa local mostraban hierros retorcidos y lunas rotas en la parte frontal de los trenes en una zona rural donde no se veían casas en los alrededores. Algunos pasajeros estaban sentados y otros echados sobre la vegetación, junto a maletas y mochilas.

El Ministerio de Salud indicó en un comunicado que el choque dejó 36 heridos, dos de los cuales presentaban traumatismos craneoencefálicos severos. PeruRail explicó en un comunicado que trasladó a los heridos en dos autovagones hasta otro lugar, desde el cual partieron 10 ambulancias hacia hospitales de la región.

Más de 10 horas después del choque, ni la policía, ni las dos empresas ferroviarias involucradas, ni el gobierno indicaron las causas del accidente vinculado al icono turístico más importante de Perú.

Rosendo Baca, gerente regional de Turismo de Cusco, dijo a la prensa que hay al menos 1,300 turistas de diversas nacionalidades varados en el pueblo más cercano a Machu Picchu tras haber visitado el sitio, que no pueden regresar a Cusco por la suspensión de los trenes.

La ciudadela fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca. Se ubica en el sureste peruano, a 2.490 metros de altitud, en una zona llena de bosques entre los Andes y la Amazonía. Hasta 5,600 personas ingresan cada día al recinto, según datos oficiales.