( The Associated Press )

Vang Vieng, Laos. Una segunda adolescente australiana que enfermó gravemente tras beber alcohol adulterado en Laos ha fallecido en un hospital de Bangkok, informó el viernes su familia, lo que eleva a seis el número de muertes en el incidente de intoxicación.

Holly Bowles, de 19 años, se encontraba en estado grave en soporte vital tras intoxicarse con el alcohol adulterado de Laos hace más de una semana.

“Estamos muy tristes de decir que nuestra hermosa chica Holly está ahora en paz”, dijo su familia en un comunicado enviado a la red australiana Network 10 y otros medios de comunicación australianos. “Encontramos consuelo y alivio sabiendo que Holly trajo tanta alegría y felicidad a tantas personas”.

Un agente de la oficina de Policía Turística de Vang Vieng, quien se negó a dar su nombre, dijo a The Associated Press el viernes que se había detenido a “un número de personas” en el caso, pero que aún no se habían presentado cargos. El personal del Nana Backpacker Hostel, que seguía operando pero no aceptaba nuevos huéspedes, confirmó que el gerente y el propietario estaban entre los que iban a ser interrogados.

Las oficinas de policía turística son comunes en el sudeste asiático y están establecidas específicamente para ayudar en incidentes que involucran a turistas y otros extranjeros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el viernes una alerta de salud para los ciudadanos que viajan en Laos, advirtiendo sobre “sospecha de intoxicación por metanol en Vang Vieng, posiblemente a través del consumo de bebidas alcohólicas contaminadas con metanol”, siguiendo alertas similares de otros países cuyos ciudadanos estuvieron involucrados.

El primer ministro de Australia anunció el jueves que una ciudadana de 19 años, Bianca Jones, había fallecido en un hospital tailandés donde había sido evacuada para tratamiento de emergencia, y que su amiga —Bowles— permanecía en un hospital “luchando por su vida”. Una británica de 28 años de edad, Simone White, también murió por sospecha de intoxicación por metanol en Laos, dijo la Oficina de Asuntos Exteriores británica.

Un estadounidense y dos turistas daneses también fallecieron, aunque no se han revelado detalles específicos sobre las causas de las muertes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda dijo que uno de sus ciudadanos se enfermó en Laos y era una posible víctima de intoxicación por metanol.

Laos es un estado comunista de partido único sin oposición organizada y el gobierno mantiene un control estricto sobre la información. En este caso, los funcionarios casi no han dado a conocer detalles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha negado a comentar, y en Vang Vieng el pequeño hospital donde se cree que algunos de las víctimas fueron tratadas inicialmente derivó todas las preguntas a la oficina de salud del pueblo en los terrenos del hospital. Los funcionarios de salud del pueblo se negaron a comentar, diciendo que carecían del permiso adecuado.

El metanol a veces se añade a las bebidas mezcladas en bares de mala reputación como una alternativa más barata al etanol, pero puede causar casos de intoxicación grave o la muerte. También es un subproducto de licores caseros destilados de manera deficiente, y podría haber encontrado su camino en las bebidas de los bares inadvertidamente.

Laos, un país sin salida al mar, es una de las naciones más pobres del sudeste asiático y un destino turístico popular. Vang Vieng es particularmente popular entre los mochileros que buscan fiestas y deportes extremos.