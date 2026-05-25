Una turista de 33 años murió tras ser pisoteada durante una pelea entre elefantes en un campamento turístico en India.

El incidente ocurrió el lunes 18 de mayo en el campamento de elefantes de Dubare, en Coorg, estado de Karnataka, y en los últimos días comenzaron a circular en redes sociales imágenes del momento.

Los videos muestran a Tulasi siendo golpeada por las patas de uno de los animales mientras dos elefantes peleaban dentro de un río.

La mujer aparece tendida entre los animales mientras personas a su alrededor intentan sacarla del lugar.

Según reportes, su esposo logró escapar cargando a la hija de la pareja en brazos, pero no pudo auxiliar a su esposa durante el ataque.

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La familia había viajado desde Chennai, ciudad ubicada en la costa india, para pasar dos días de vacaciones en la región.

Tulasi observaba el baño de los elefantes cuando comenzó el incidente.

Uno de los animales atacó repentinamente al otro y la turista, que se encontraba cerca, terminó siendo alcanzada. Un cuidador que iba montado sobre uno de los elefantes no logró controlar la confrontación.

***Discreción con las imágenes***

The victim, identified as Joysi, 33, was reportedly watching the elephants being bathed in the Cauvery river when the incident occurred at the camp, one of Kodagu’s major tourist attractions that houses several captive elephants. pic.twitter.com/hYuSyEBc0y — Dr Srinubabu Gedela (@DrSrinubabu) May 19, 2026

Cambios tras el accidente

De acuerdo con autoridades locales, los cuidadores consiguieron controlar a los animales después de algunos minutos, pero Tulasi no sobrevivió a las heridas.

La elefanta considerada más débil en la pelea, una hembra de 34 años llamada Marthanda, murió a la mañana siguiente pese a haber recibido tratamiento veterinario.

Tras el incidente, las autoridades recomendaron que los turistas mantengan una distancia mínima de 30 metros de los elefantes en campamentos turísticos.

La nueva normativa también prohíbe que los visitantes alimenten a los animales o se tomen fotografías demasiado cerca de ellos.

Especialistas advierten que, incluso entrenados, los elefantes pueden tener reacciones impredecibles.

La muerte de Tulasi ocurrió cerca de dos meses después de que dos turistas murieran durante un safari en el Parque Nacional South Luangwa, en Zambia.

La británica Janet Taylor Easton, de 67 años, y su prima Alison Taylor, también de 67 años y originaria de Nueva Zelanda, fueron atacadas por una elefanta mientras participaban en una excursión al amanecer.

Según reportes de la policía local, los guías llegaron a disparar contra el animal en un intento por detener el ataque, pero no lograron evitar las muertes.

La investigación determinó que ambas víctimas fallecieron debido a graves lesiones traumáticas en el tórax.