Las autoridades maldivas realizaron el viernes una búsqueda de alto riesgo de los cuerpos de cuatro buceadores italianos que murieron un día antes en un accidente de buceo en una cueva submarina profunda. El cuerpo de un quinto buceador fue recuperado el jueves, informaron funcionarios locales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia dijo que el grupo “aparentemente murió mientras intentaba explorar cuevas a una profundidad de 50 metros” (164 pies) en el atolón Vaavu el jueves. Señaló que la causa de las muertes sigue bajo investigación.

Los fallecidos fueron Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova, y su hija Giorgia, así como el biólogo marino Federico Gualtieri y la investigadora Muriel Oddenino, según declaraciones del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia y de la Universidad de Génova. El comunicado del instituto indicó que la quinta víctima era el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

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El instituto expresó sus “profundas condolencias” a sus familias y colegas.

Se cree que los cinco buceadores estaban explorando la cueva cuando desaparecieron, según el portavoz presidencial maldivo Mohamed Hussain Shareef.

“La cueva es tan profunda que los buceadores, incluso con el mejor equipo, no intentan acercarse”, dijo.

El buceo en cuevas es una forma de buceo peligrosa y altamente técnica que requiere equipo especializado, entrenamiento y una estricta adherencia a protocolos de seguridad muy específicos. Incluso entrar en cuevas submarinas ubicadas a poca profundidad puede representar riesgos significativos.

Las autoridades maldivas lanzaron una gran operación de búsqueda, desplegando barcos, aeronaves y equipos de buceo en el área.

Los rescatistas recuperaron un cuerpo desde unos 60 metros (200 pies) bajo la superficie el jueves, mientras que se creía que los otros cuatro buceadores estaban dentro de la cueva, dijeron funcionarios.

El grupo había realizado una inmersión matutina cerca de Alimathaa y fue reportado como desaparecido después de no salir a la superficie al mediodía del jueves, en condiciones meteorológicas descritas como desfavorables en ese momento.

Los equipos de búsqueda se preparaban para una segunda inmersión el viernes para evaluar el acceso a la cueva, aunque el mal tiempo podría retrasar las operaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia indicó que un experto italiano estaba ayudando a la guardia costera de Maldivas, y que el embajador de Italia en Sri Lanka —que también cubre Maldivas— estaba en un barco de búsqueda mientras las autoridades locales consideraban solicitar asistencia internacional.

El ministerio italiano dijo que unos 20 italianos más que habían estado en la misma expedición a bordo de una embarcación llamada Duke of York estaban a salvo, sin heridos reportados. La embajada de Italia en Colombo estaba brindando asistencia a los ocupantes y había contactado a la Cruz Roja, que ofreció desplegar voluntarios para ayudar con apoyo psicológico.

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La embarcación estaba buscando un puerto seguro debido a las malas condiciones meteorológicas y esperaba que mejoraran las condiciones antes de regresar a Malé, dijo el ministerio.

El ministerio añadió que también estaba coordinando con Divers Alert Network, un grupo especializado en seguros de buceo que podría apoyar las operaciones de recuperación con experiencia técnica y ayudar en la repatriación de los cuerpos.

Funcionarios italianos y el cónsul honorario permanecían en contacto con las familias de las víctimas para brindar asistencia.