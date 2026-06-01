Kyiv lanzó el domingo nuevos ataques contra instalaciones energéticas rusas, al tiempo que rechazó las afirmaciones de Moscú de que un dron ucraniano alcanzó la central nuclear de Zaporiyia, la cual se encuentra bajo control de Rusia.

El Estado Mayor de Ucrania dijo que drones ucranianos atacaron la refinería de Saratov, en el suroeste de Rusia, provocando un “incendio a gran escala”. Afirmó que la instalación ha estado abasteciendo el esfuerzo bélico de Moscú.

La refinería pertenece a la empresa petrolera estatal rusa Rosneft. El gobernador local Roman Busargin aseguró que drones ucranianos dañaron infraestructura civil, pero no dio más detalles. El canal noticioso ruso Astra señaló que una refinería de petróleo estaba en llamas en la ciudad de Saratov.

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Ucrania ha redoblado sus ataques en los últimos meses contra instalaciones de petróleo y gas de Rusia, afirmando que el sector energético ayuda a financiar y alimenta directamente la invasión de Moscú, que ya supera los cuatro años.

“Esta noche, nuestros soldados aplicaron las sanciones de largo alcance de Ucrania contra una refinería de petróleo en Saratov, Rusia — aproximadamente a 700 kilómetros (435 millas) de la línea del frente. Un logro significativo”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en redes sociales el domingo.

Restos de un dron también provocaron un incendio en una instalación de almacenamiento de combustible en la región de Rostov, en el suroeste de Rusia, informó el domingo el gobernador Yuriy Slyusar en Telegram. Añadió que los residentes de viviendas cercanas fueron evacuados.

El Estado Mayor de Ucrania confirmó el domingo que sus fuerzas fueron responsables del ataque contra la instalación en la localidad de Matveev Kurgan. Las autoridades locales dijeron que un ataque con dron contra el depósito había provocado un “incendio a gran escala”.

Según su Estado Mayor, Ucrania también atacó la estación de bombeo de Lazarevo en la región rusa de Kirov, al noreste de Moscú y a más de 1.200 kilómetros (745 millas) de territorio controlado por Ucrania. La estación ayuda a transportar petróleo ruso desde Siberia a Bielorrusia.

El gobernador regional Alexander Sokolov informó, sin entrar en detalles, que drones alcanzaron una instalación en la región de Kirov.

Rusia afirma que un dron ucraniano golpeó una central nuclear

Kiev negó que un dron ucraniano haya alcanzado la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa. La empresa estatal rusa de energía nuclear, Rosatom, afirmó el sábado que el dron explotó después de abrir un agujero en la pared de una sala de turbinas. El director general de Rosatom, Alexei Likhachev, acusó a Ucrania de un ataque “deliberado”.

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“Esta tarde, un dron kamikaze de combate ucraniano impactó el edificio de la sala de turbinas de la Unidad de Energía N.º 6, provocando una detonación”, afirmó Likhachev. Añadió que no hubo daños en el equipo principal.

El ejército ucraniano rechazó lo que calificó como “otra maniobra propagandística” de Rusia y afirmó que no atacó ni tuvo como objetivo la planta. El ejército señaló en un comunicado que se atiene al derecho internacional humanitario y que es consciente de las “consecuencias de cualquier acción dirigida contra instalaciones nucleares”.

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, expresó su profunda preocupación tras el incidente.

El OIEA indicó el domingo en un comunicado que sus inspectores “observaron daños en el exterior de un edificio de turbinas” de la planta que eran “consistentes con el impacto” de un dron. No dio detalles de dónde pudo haber venido el proyectil, pero aseguró que los niveles de radiación en el lugar se mantuvieron normales. Añadió que sus inspectores habían solicitado acceso al interior de la sala de turbinas para un examen adicional.

Las fuerzas rusas capturaron la planta en las primeras semanas de la guerra, y la central permanece cerca del frente de batalla en la región sureña de Zaporiyia, una de las cuatro que Rusia se ha anexado formalmente a pesar de que no tiene control militar absoluto ni el reconocimiento internacional. La central de Zaporiyia ha sido blanco de repetidos ataques desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, lo que ha despertado temores de un accidente nuclear. Moscú y Kiev se han culpado mutuamente de atacar la planta de manera deliberada.

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Zelenskyy afirma que Rusia trata a los niños ucranianos “como combatientes”

En una entrevista transmitida el domingo, Zelenskyy dijo al programa “Face the Nation” de CBS News que Rusia trata a niños ucranianos secuestrados “prácticamente como combatientes”, asegurando que Kiev cuenta con evidencias de que se les está entrenando para luchar contra otros ucranianos.

“Le enseñaron a estos niños a odiar a su país natal, a odiar a (su) pueblo natal. Y ucranianos, ¿pueden imaginarlo?, ucranianos tan jóvenes — niños — llegan al campo de batalla y matan a (otros) ucranianos”, puntualizó.

También aseguró que los rusos han separado a hermanos ucranianos secuestrados, dándolos en adopción a distintas familias, y ofrecieron intercambiar a algunos de los niños por soldados capturados.

“Hay cientos de ejemplos de este tipo de acciones por parte de Rusia”, afirmó Zelenskyy, sin detallar las pruebas que tiene su gobierno.

Desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala sobre Ucrania, decenas de miles de niños han sido deportados ilegalmente o llevados en contra de su voluntad a Rusia o a territorios controlados por el Kremlin en el este de Ucrania.

La Unión Europea impuso sanciones este mes a 16 funcionarios señalados de ayudar en los secuestros, afirmando que se le cambió la identidad a muchos niños o fueron puestos en adopción.

También se impusieron sanciones a siete instituciones que se cree que ayudaron a adoctrinar a los niños o entrenarlos para servir en las fuerzas armadas, ya sea para Rusia o para milicias prorrusas dentro de Ucrania.

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La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros.

Los ataques con drones continúan

En otros sucesos, la Fuerza Aérea ucraniana informó el domingo que derribó 212 de los 299 drones que lanzó Rusia durante la noche. Indicó que 14 de ellos alcanzaron sus objetivos, y se registró la caída de los restos de otros proyectiles en cinco lugares.

Un camionero murió a primera hora del domingo cuando drones alcanzaron un estacionamiento en la región ucraniana de Cherníhiv, en el norte del país, según el jefe del gobierno local, Vyacheslav Chaus.

Drones rusos impactaron la ciudad de Dnipro y una refinería en la región ucraniana de Rivne, provocando sendos incendios, informaron las autoridades. El jefe de la región de Dnipropetrovsk, cuya capital es Dnipro, dijo más tarde el domingo que una persona murió y otras nueve resultaron heridas en ataques rusos en varias partes de la provincia.