Medyka, Polonia. Mientras decenas de miles de refugiados escapan de Ucrania ante la ofensiva de Rusia, algunos ucranianos, hombres y mujeres, regresan a su país desde distintos puntos de Europa para ayudar a defender su patria.

En un punto de revisión en Medyka, en el sureste de Polonia, muchos de ellos se formaron la mañana del domingo para poder ingresar a Ucrania.

“Debemos defender nuestra nación. Si no somos nosotros ¿entonces quién? dijo un hombre con bigote que encabezaba a unos 20 camioneros ucranianos que se dirigían al punto de inspección para entrar a Ucrania. Ellos llegaron desde todas partes de Europa para regresar a Ucrania. Hablaron con The Associated Press en ucraniano y ruso.

Otro de los integrantes del grupo dijo: “Los rusos deberían tener miedo. Nosotros no tenemos miedo”.

Los miembros se negaron a dar sus nombres por motivos de seguridad y protección de sus familias.

Una mujer de alrededor de 30 años de nombre Lesa, habló con la AP poco antes de entrar al punto de inspección. “Tengo miedo, pero soy madre y quiero estar con mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Es aterrador pero debo hacerlo”.

Otra joven también dijo que regresaba para cuidar de sus hijos, para que los hombres puedan defender al país.

“Tenemos que hacerlo. Las ucranianas tenemos que cuidar a nuestros hijos para que ellos puedan pelear”, aseguró.

Al menos 150,000 personas han salido de Ucrania hacia Polonia y otros países vecinos tras la invasión rusa, informó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. No presentó una cifra del número de personas que ingresan a Ucrania.