Un fenómeno meteorológico inusual conocido como meteotsunami impactó ayer por la tarde las playas de la costa bonaerense, provocando una muerte, al menos 35 heridos y escenas de pánico entre turistas y residentes, según fuentes oficiales y crónicas periodísticas.

El episodio se registró alrededor de las 4:15 p.m. del lunes 12 de enero, en plena temporada alta de verano, cuando miles de bañistas disfrutaban del sol y las altas temperaturas. Testigos relataron a nmas.com que el mar se retiró de forma abrupta y, segundos después, una ola de entre cinco y seis metros (13-16 pies)de altura avanzó de manera violenta sobre la costa.

La víctima mortal fue identificada en el diario El Día de Argentina como Yair Emir Manno Núñez, un joven de 29 años oriundo de Mar del Plata que vivía en Francia y había regresado al país para pasar vacaciones en familia. Manno fue arrastrado por la ola y golpeó contra unas rocas en Santa Clara del Mar, lo que le provocó heridas incompatibles con la vida.

La Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires confirmó también que un hombre sufrió un infarto en medio del caos y permanece internado, además de los más de 30 heridos con golpes y contusiones que recibieron atención médica.

Qué es un meteotsunami y por qué sorprendió a todos

El meteotsunami es un fenómeno poco común en estas latitudes, producido no por actividad sísmica, sino por alteraciones bruscas en la presión atmosférica y ráfagas de viento que impulsan el agua del mar repentinamente hacia la costa. A diferencia de los tsunamis tradicionales, su origen es meteorológico, y su llegada puede ser extremadamente veloz e imprevisible.

Especialistas consultados por medios como La Nación explican que estas olas pueden aparecer sin señales claras, aunque a menudo se detecta primero un retroceso inusual del mar minutos antes de la crecida.

Impacto en balnearios y respuestas de emergencia

El meteotsunami afectó localidades como Santa Clara del Mar, Mar Chiquita, Camet y sectores de Mar del Plata, donde los guardavidas y equipos de emergencia trabajaron rápidamente para evacuar las playas y asistir a los afectados.

Según informes de Infobae y agencias internacionales, las escenas captadas en video —compartidas en redes sociales— muestran cómo la masa de agua sorprendió a los bañistas, arrastrando sombrillas, sillas y pertenencias personales en cuestión de segundos.

Las autoridades meteorológicas y de Defensa Civil emitieron alertas por condiciones inestables en la región y recomendaron a los veraneantes extrema precaución durante las próximas jornadas, ya que los patrones atmosféricos que favorecieron el meteotsunami podrían seguir generando variaciones bruscas del nivel del mar.