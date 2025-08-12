En los últimos años, Shein, una plataforma china de comercio al por menor, ha ganado gran popularidad a nivel mundial, pues ofrece productos de uso cotidiano, prendas de vestir, accesorios, maquillaje, artículos para el hogar, entre otros, a precios bastante favorables para los usuarios.

Sin embargo, en las últimas semanas, se conoció que una mujer de 25 años de edad y de origen británico sufrió graves quemaduras en su espalda tras usar durante sus vacaciones un top adquirido por medio de esta aplicación.

Soraya Young, de 25 años, habló con el diario británico ‘Daily Mail’ y reveló detalles de lo ocurrido, asegurando que todo comenzó cuando decidió viajar con su novio de vacaciones a Turquía, por lo que buscó una forma económica de renovar su armario con ropa de verano.

Asimismo, aseguró que encargó un set de tres tops sin mangas por 4.99 libras, y se percató de lavar las prendas antes de usarlas.

Sin embargo, al utilizarlas durante sus vacaciones a Turquía, sufrió una reacción alérgica que le provocó “quemaduras agonizantes en forma de chaleco” y podrían dejar “cicatrices de pesadilla”.

En diálogo con el medio británico, comentó que de forma frecuente se aplicaba protector solar FPS 30 y un día de playa decidió dejarse uno de los tops para tener una “apariencia modesta”, pero al día siguiente se percató de una extraña quemadura en su espalda.

“Pensé que era una quemadura solar, pero luego me percaté que tenía la forma de la camiseta de tirantes que había usado previamente, luego empezó a ampollarse y a perder líquido”.

La mujer asegura que debido al dolor que sentía, decidió ir a un centro médico, donde los especialistas que la atendieron le informaron que probablemente la quemadura era consecuencia de una reacción alérgica de la tela de la camiseta con el sol o el cloro de la piscina.

De regreso a Inglaterra, la mujer acudió nuevamente al médico, donde le recetaron antibióticos para mejorar las lesiones y eliminar posibles bacterias, al igual que ungüentos para aliviar el dolor.

La mujer aseguró que, aunque se han aplicado los tratamientos como corresponde, porque teme quedar con cicatrices permanentes e invitó a todas las personas a pensar “pensarlo dos veces antes de comprar ropa barata”.

La respuesta del gigante chino no ha sido muy bien aceptada entre los ciudadanos, pues tras la denuncia de la mujer, otros usuarios aseguraron haber sido víctimas de situaciones molestas.

“Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros productos y trabajamos con laboratorios internacionales para cumplir con los estándares”, afirmaron voceros de Shein.

Asimismo, el gigante tecnológico aseguró que es la primera queja de este tipo que recibe, por lo que eliminaron el artículo del sitio web como “medida de precaución”, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.